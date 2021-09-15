Продукты на каждый день: нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный

Современный рацион, избыток токсинов в окружающей среде и хронический стресс оказывают регулярную нагрузку на печень, поэтому будет здорово поддержать печень на ежедневной основе, добавив продукты, которые помогают ежедневному детоксу и обновлению клеток печени.

Продукты для чистки печени (фото: pexels.com)⠀

Список: продукты, которые поддержат печень и желчный

Зелень и листовые овощи: горечь в зелени активизирует вкусовые рецепторы, одновременно стимулируя выработку пищеварительных ферментов и выделение желчи, что в свою очередь способствует здоровому пищеварению.

Чем лучше переваривается ваша еда, тем больше питательных веществ ваш организм сможет впитать из съеденной пищи. Если ваш организм не может усвоить никаких питательных веществ, то что бы вы ни ели, это не принесет вам никакой пользы.

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Как использовать: щедро посыпать супы, салаты, вторые блюда. Делать песто не только из базилика, но из любых любимых растений. В сезон есть почти без ограничений, если нет индивидуальной реакции организма.

Свекла: суперфуд для печени номер один.

Она содержит вещество бетаин, которое как раз окрашивает свеклу в такой интенсивный цвет. Бетаин обладает противовоспалительными и гепатопротекторными свойствами, поддерживает детоксикацию печени в фазе II и оказывает влияние на выработку собственного глутатиона, который называют королем антиоксидантов.

Как использовать: добавьте четверть печеной или отварной свеклы к вашему рациону, в течение 2-3 недель.

Вода с лимоном (фото: pexels.com)⠀

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Также стоит добавить в свой рацион такие продукты и специи:

Корень одуванчика

Куркуму

Лимон

Чеснок

Морковь

Ягоды, сезонные или замороженные

Печень и желчный нельзя рассматривать отдельно от состояния всего организма, нужно стать анализы, чтобы понищать картину в целом.