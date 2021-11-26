Продукты для поддержки иммунитета: нутрициолог рассказала, что должно быть на столе в ноябре

Уже ни для кого не секрет, что все процессы в нашем организме подчинены ритмам: часовым, суточным, сезонным. Понимание взаимосвязи природных изменений и наших на них реакций поможет научиться видеть потребности организма и заботиться о своем здоровье.
Одна из самых доступных профилактик поддержания здоровья, укрепления иммунитета, - питание по сезону, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Такое питание наполняет, исцеляет и поддерживает организм. Здоровье прямо пропорционально тому, что мы едим. Эти дары природы охраняют от негативных внешних воздействий и сохраняют запас жизненных сил, насыщают нужными витаминами и поддерживают биоритмы.
Раньше нутрициолог рассказала, как укрепить иммунитет зимой.