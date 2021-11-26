Продукти для підтримки імунітету: нутриціолог розповіла, що має бути на столі в листопаді

Вже ні для кого не секрет, що всі процеси в нашому організмі підпорядковані ритмам: годинним, добовим, сезонним. Розуміння взаємозв'язку природних змін і наших на них реакцій допоможе навчитися бачити потреби організму і піклуватися про своє здоров'я.
Одна з найдоступніших профілактик підтримки здоров'я, зміцнення імунітету, - харчування по сезону, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
Таке харчування наповнює, зцілює і підтримує організм. Здоров'я прямо пропорційно тому, що ми їмо. Ці дари природи охороняють від негативних зовнішніх впливів і зберігають запас життєвих сил, насичують потрібними вітамінами і підтримують біоритми.
Раніше нутриціолог розповіла, як зміцнити імунітет взимку.