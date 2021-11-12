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Проснулись уставшими: нутрициолог рассказала, как побороть лень и авитаминоз осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Бывает, что просыпаешься утром уже уставшим. Что это? Лень или авитаминоз? А может гипотиреоз ? А может, и то, и другое?⠀

Диетолог марина Сергеева считает, что проснуться утром уже уставшим - это повод задуматься о дефицитах витаминов, железодефицитной анемии или гипотиреозе.

В своем Instagram она советует не гадать, а пойти в лабораторию и сдать анализы.

Витамин D, витамины группы В, ферритин, гормоны щитовидной железы - это тот минимум, который я контролирую раз в полгода, минимум раз в год.

Осень - это время года, которое проверяет наш организм на прочность. Поэтому надо себе помогать.

  • Натуральные витаминные комплексы, омега-3, лецитин - дадут энергию и силы.
  • Не забываем про белок. Помните? Если его мало, то будет нарушена транспортная функция - и ничего не усвоится. Анализ крови на общий белок сориентирует вас. Стремимся к верхней границе референса.
  • Если низкий белок - добавляем в рацион больше животного белка и работаем над его усвоением. Как? С помощью добавок.

Чего не хватает организму осенью (фото: pexels.com)

  • Как быстро поднять уровень белка? Здесь в помощь - функциональное питание: белковые коктейли и коллаген. Хотим вкусно и полезно - выбираем коктейли. ⠀
  • Смысл - вот в чем. Если принимать витамины, препараты железа и любые добавки, они усвоятся максимально на фоне приема белковых коктейлей или коллагена. И эффект будет бомбический.

Внимание: проконсультируйтесь со своим врачом перед приемом добавок.

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