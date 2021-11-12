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Прокинулися втомленими: нутриціолог розповіла, як побороти лінь і авітаміноз восени

Автор: Тетяна Турчанікова

Буває, що прокидаєшся вранці вже втомленим. Що це? Лінь або авітаміноз? А може гіпотиреоз ? А може, і те, і інше?⠀

Дієтолог марина Сергєєва вважає, що прокинутися вранці вже втомленим - це привід задуматися про дефіцити вітамінів, залізодефіцитної анемії або гіпотиреозі.

У своєму Instagram вона радить не гадати, а піти в лабораторію і здати аналізи.

Вітамін D, вітаміни групи в, феритин, гормони щитовидної залози - це той мінімум, який я контролюю раз на півроку, мінімум раз на рік.

Осінь - це пора року, яке перевіряє наш організм на міцність. Тому треба собі допомагати.

  • Натуральні вітамінні комплекси, омега-3, лецитин - дадуть енергію і сили.
  • Не забуваємо про білок. Пам'ятаєте? Якщо його мало, то буде порушена транспортна функція - і нічого не засвоїться. Аналіз крові на загальний білок зорієнтує вас. Прагнемо до верхньої межі референса.
  • Якщо низький білок - додаємо в раціон більше тваринного білка і працюємо над його засвоєнням. Як? За допомогою добавок.

Чого не вистачає організму восени (фото: pexels.com)

  • Як швидко підняти рівень білка? Тут в допомогу - функціональне харчування: білкові коктейлі і колаген. Хочемо смачно і корисно - вибираємо коктейлі. ⠀

Сенс - ось у чому. Якщо приймати вітаміни, препарати заліза і будь-які добавки, вони засвоїться максимально на тлі прийому білкових коктейлів або колагену. І ефект буде бомбічний.

Увага: проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед прийомом добавок.

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