Прокинулися втомленими: нутриціолог розповіла, як побороти лінь і авітаміноз восени

Осінь - це пора року, яке перевіряє наш організм на міцність. Тому треба собі допомагати.

Натуральні вітамінні комплекси, омега-3, лецитин - дадуть енергію і сили.

Не забуваємо про білок. Пам'ятаєте? Якщо його мало, то буде порушена транспортна функція - і нічого не засвоїться. Аналіз крові на загальний білок зорієнтує вас. Прагнемо до верхньої межі референса.

Пам'ятаєте? Якщо його мало, то буде порушена транспортна функція - і нічого не засвоїться. Аналіз крові на загальний білок зорієнтує вас. Прагнемо до верхньої межі референса. Якщо низький білок - додаємо в раціон більше тваринного білка і працюємо над його засвоєнням. Як? За допомогою добавок.

Чого не вистачає організму восени (фото: pexels.com)

Як швидко підняти рівень білка? Тут в допомогу - функціональне харчування: білкові коктейлі і колаген. Хочемо смачно і корисно - вибираємо коктейлі. ⠀

Сенс - ось у чому. Якщо приймати вітаміни, препарати заліза і будь-які добавки, вони засвоїться максимально на тлі прийому білкових коктейлів або колагену. І ефект буде бомбічний.

Увага: проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед прийомом добавок.