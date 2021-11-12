Прокинулися втомленими: нутриціолог розповіла, як побороти лінь і авітаміноз восени

Буває, що прокидаєшся вранці вже втомленим. Що це? Лінь або авітаміноз? А може гіпотиреоз ? А може, і те, і інше?⠀
Дієтолог марина Сергєєва вважає, що прокинутися вранці вже втомленим - це привід задуматися про дефіцити вітамінів, залізодефіцитної анемії або гіпотиреозі.
У своєму Instagram вона радить не гадати, а піти в лабораторію і здати аналізи.
Вітамін D, вітаміни групи в, феритин, гормони щитовидної залози - це той мінімум, який я контролюю раз на півроку, мінімум раз на рік.
Осінь - це пора року, яке перевіряє наш організм на міцність. Тому треба собі допомагати.
Сенс - ось у чому. Якщо приймати вітаміни, препарати заліза і будь-які добавки, вони засвоїться максимально на тлі прийому білкових коктейлів або колагену. І ефект буде бомбічний.
Увага: проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед прийомом добавок.
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