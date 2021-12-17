Все просто: нутрициолог рассказала, как избавиться от насморка без капель из аптеки

Подойдут даже детям (фото: pexels.com)

Рецепт 1

1. Смешайте 1 ч. л. меда, 1 ч. л. соды, и 1 ч. л. растительного (например, оливкового) масла.

3. Сделайте ватный жгут или возьмите ватную палочку.

5. Обмакните жгут или палочку в смесь.

6. Ложитесь на левый бок, вставьте палочку в правую ноздрю, полежите 10 мин. Важно не сморкаться.

7. Проделайте то же самое на другом боку и с другой ноздрей.

8. Через 5 мин после процедуры как следует высморкайте нос.

Рецепт 2

1. Смешайте 1 ч. л. меда, 1 ч. л. соли и муку.

2. Доведите до состояния теста.

3. Сделайте лепешку и кладите на основание носа. 2 раза в день по 15-20 мин.

Рецепт 3

Смешайте тертый хрен и мед в равных пропорциях и ешьте по 1 ч. л. 2 раза день после еды (взрослая дозировка). Детям с 7 лет – 1 / 4 ч. л.

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