Все просто: нутріціолог розповіла, як позбутися нежиті без крапель із аптеки

Підійде навіть дітям (фото: pexels.com)

Рецепт 1

1. Змішайте 1 ч. л. меду, 1 ч. л. соди, та 1 ч. л. рослинної (наприклад, оливкової) олії.

3. Зробіть ватний джгут або візьміть ватну паличку.

5. Вмочіть джгут або паличку в суміш.

6. Лягайте на лівий бік, вставте паличку в праву ніздрю, полежіть 10 хв. Важливо не сякатися.

7. Зробіть те саме на іншому боці і з іншою ноздрею.

8. Через 5 хв після процедури добре висякайте ніс.

Рецепт 2

1. Змішайте 1 ч. л. меду, 1 ч. л. солі та борошно.

2. Доведіть до стану тесту.

3. Зробіть коржик і кладіть на основу носа. 2 рази на день по 15-20 хв.

Рецепт 3

Змішайте тертий хрін та мед у рівних пропорціях та їжте по 1 ч. л. 2 рази на день після їжі (доросле дозування). Дітям з 7 років – 1 / 4 ч. л.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.