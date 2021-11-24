Простой, но действенный алгоритм: нутрициолог рассказала, как восстановиться от коронавируса

Последнее время все чаще говорят о последствиях для организма после Covid-19. В медицине стал даже появляться термин "постковидный синдром".
Что необходимо предпринять для восстановления организма после коронавируса?
Для начала важно сделать чек-ап для определения состояния организма после заболевания, нужна лабораторная диагностика после отрицательного ПЦР-теста, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Она дала на первый взгляд простой, но действенный, при условии его соблюдения, алгоритм восстановления после болезни.
Работа с дыханием и восстановление бронхо-легочной системы - важный этап. Идеально для этого подойдет комплекс упражнения из гимнастики Стрельниковой, найдите в интернете.
Важно: исключить надувание шариков, резиновых мячей и т. д. Эти упражнения могут повысить внутрилегочное давление, что приведет к повреждению легочной ткани и повышению риска кровоизлияния или тромбообразования.
Необходимо исключить:
Включить: лук, чеснок, крестоцветные, зелень, зеленый чай, имбирь, руккола, перец, розмарин, чабрец, иван-чай, спаржа, калина, рябина, нерафинированные масла: кокосовое, МСТ, оливковое, конопляное, ГХИ.
Подключаем питание для поддержания иммунитета, по самочувствию можно ввести антигистаминный протокол во избежание отека.
После заболевания и приема антибиотиков важно восстановить кишечный барьер:
- снизить воспаление (куркумин, имбирь, босвелия);
- устранить дисбиоз (включить метабиотики в виде ферментируемых продуктов, пробиотические смеси, псиллиум);
- устранить патогенную микрофлору.
Для того, чтобы вирус уничтожался в ЖКТ, важно поддерживать хорошую кислотность желудка и достаточное количество ферментов. Чтобы не допустить стекание вируса вниз по трахее, а затем в ЖКТ:
- жуем натощак прополис как жвачку 30-40 минут;
- полощим рот "зелеными" растворами (хлорофилл, хлорелла, экстракт пихты, сосны).
Является важной составляющей для восстановления организма.
Важно:
- не допускать в вечернее время синий спектр света;
- за пару часов до сна необходимо отказаться от использования телефона или компьютера;
- спать с плотно закрытыми шторами;
- проветривать помещение перед сном.
Наладить полноценный сон (фото: pexels.com)
Оптимально начать с небольших прогулок, постепенно доходя до 10 000 шагов на ежедневной основе + подключить аэробные нагрузки, гимнастику.
Слизистые - это барьер для проникновения вирусов, поэтому важно поддерживать их защиту, выпивая свою норму воды - 30 мл на кг веса, не допуская дефицита витамина А.
Для укрепления дыхательных слизистых и снятия воспаления необходимо в питании сочетать белок + масло (например, жирный бульон).
Для работы со стрессом подойдут:
- дыхательные и медитативные практики;
- ароматерапия с маслом лаванды, мяты, иланг-иланга;
- адаптогены, например, пассифлора.
Важно не находиться в дефицитах и выходить из них, если они уже сформированы. При постковидном состоянии необходимо восстановить уровень витамина Д, С, А, В1, железа, йода, цинка, селена, магния.
По витамину Д есть ряд нюансов: его нельзя дотировать при высоких вирусных нагрузках, при TH1 доминировании и на первой стадии воспаления, его необходимо включать на вторых и последующих стадиях восстановления для людей с аутоиммунными заболеваниями.
Важную роль в профилактике вирусных заболеваний и снижении уровня воспаления играет Омега-3.
Восстанавливаясь после перенесенной ковид-инфекции важно подойти комплексно к решению этого вопроса и помочь организму как можно быстрее вернутся к полноценной жизни.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
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