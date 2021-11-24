Простий, але дієвий алгоритм: нутриціолог розповіла, як відновитися від коронавірусу

Останнім часом все частіше говорять про наслідки для організму після Covid-19. У медицині став навіть з'являтися термін "постковідний синдром".
Що необхідно зробити для відновлення організму після коронавірусу?
Для початку важливо зробити чек-ап для визначення стану організму після захворювання, потрібна лабораторна діагностика після негативного ПЛР-тесту, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
Вона дала простий, на перший погляд, але дієвий, за умови його дотримання, алгоритм відновлення після хвороби.
Робота з диханням і відновлення бронхо-легеневої системи - важливий етап. Ідеально для цього підійде комплекс вправи з гімнастики Стрельникової, знайдіть в Інтернеті.
Важливо: виключити надування кульок, гумових м'ячів і т. д., ці вправи можуть підвищити внутрішньолегковий тиск, що призведе до пошкодження легеневої тканини і підвищення ризику крововиливу або тромбоутворення.
Необхідно виключити:
Включити: цибулю, часник, хрестоцвіті, зелень, зелений чай, імбир, руколу, перець, розмарин, чебрець, іван-чай, спаржу, калину, горобину, нерафіновану олію: кокосову, оливкову, конопляну, дхі.
Підключаємо харчування для підтримки імунітету, по самопочуттю можна ввести антигістамінний протокол, щоб уникнути набряків.
Після захворювання і прийому антибіотиків важливо відновити кишковий бар'єр:
- знизити запалення (куркумін, імбир, босвелія);
- усунути дисбіоз (включити метабіотики у вигляді ферментованих продуктів, пробіотичні суміші, псілліум);
- усунути патогенну мікрофлору.
Для того, щоб вірус знищувався в шлунково-кишковому тракті, важливо підтримувати хорошу кислотність шлунка і достатню кількість ферментів. Щоб не допустити стікання вірусу вниз по трахеї, а потім у ШКТ:
- жуємо натщесерце прополіс, як жуйку, 30-40 хвилин;
- полощимо рот "зеленими" розчинами (хлорофіл, хлорела, екстракт ялиці, сосни).
Є важливою складовою для відновлення організму.
Важливо:
- не допускати у вечірній час синій спектр світла;
- за пару годин до сну необхідно відмовитися від використання телефону або комп'ютера;
- спати зі щільно закритими шторами;
- провітрювати приміщення перед сном.
Налагодити повноцінний сон (фото: pexels.com)
Оптимально почати з невеликих прогулянок, поступово доходячи до 10 000 кроків на щоденній основі + підключити аеробні навантаження, гімнастику.
Слизові - це бар'єр для проникнення вірусів, тому важливо підтримувати їх захист, випиваючи свою норму води - 30 мл на кг ваги, не допускаючи дефіциту вітаміну А.
Для зміцнення дихальних слизових і зняття запалення необхідно в харчуванні поєднувати білок + масло (наприклад, жирний бульйон).
Для роботи зі стресом підійдуть:
- дихальні та медитативні практики;
- ароматерапія з маслом лаванди, м'яти, іланг-ілангу;
- адаптогени, наприклад, пассифлора.
Важливо не перебувати в дефіцитах і виходити з них, якщо вони вже сформовані. При постковідному стані необхідно відновити рівень вітаміну Д, С, А, В1, заліза, йоду, цинку, селену, магнію.
За вітаміну Д є ряд нюансів: його не можна дотувати при високих вірусних навантаженнях, при TH1 домінуванні і на першій стадії запалення, його необхідно включати на других і наступних стадіях відновлення для людей з аутоімунними захворюваннями.
Важливу роль в профілактиці вірусних захворювань і зниженні рівня запалення грає Омега-3.
Відновлюючись після перенесеної ковід-інфекції важливо підійти комплексно до вирішення цього питання і допомогти організму якомога швидше повернуться до повноцінного життя.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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