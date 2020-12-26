Простой эксперимент: нутрициолог рассказала, нужно ли полностью отказываться от сладостей

Надя Андреева - не только специалист по питанию с 10-летним стажем, она сама уже дважды мама. Так что советы, которые она дает клиенткам, она уже успела "испытать" на себе лично. Например, нутрициолог рассказала, какое питание поможет маме в период восстановления после родов.

Также Надежда решила расставить точки над i в вечном вопросе - что делать с сахаром, отказаться от него полностью или грамотно ограничить?

"Однажды я провела опрос в сториз и получила много обратной связи от девушек: "Я вообще не ем сахар и не худею", "Я заменила сахар сухофруктами",

"Иногда ем мед", "Я ем только финики после еды", "Иногда ем мед, вообще не ем сахар и не худею", "Я заменила сахар сухофруктами", "Я исключила сахар полностью и пью чай с медом", - рассказала Надежда.

Она призналась, что многие люди не осознают количество потребляемых быстрых углеводов. Надя предложила посмотреть на список так называемых "здоровых" продуктов:

Йогурт с мюсли или фруктовый - из супермаркета

Кофе или чай с медом

Батончик с орешками и сухофруктами

Латте с соевым молоком (и сиропом)

Сушеный инжир, финики и другие сухофрукты

Гранола и сухие завтраки

Печенье на фруктозе

Кус-кус, булгур, разные хлопья и каши быстрого приготовления

"Безобидные" продукты с сахаром (фото: pixabay.com)

"На первый взгляд, эти продукты выглядят безобидными, но фактически в них скрыто огромное количество сахара.

Если смотреть с точки зрения похудения, среднее количество углеводов в день должно составлять 70-120 грамм, если вы активно занимаетесь - около 150-180 грамм, если же употребляете больше 250 грамм углеводов в день - это прямая дорога к диабету.

Чтобы развеять мифы о питании, проконтролировать уровень белков, жиров и углеводов в вашем рационе, установите приложение с их автоматическим подсчетом, например fatsecret или любое другое удобное для вас.

Запишите все, что вы едите в течении дня, а в конце дня проанализируйте. Давайте проведем эксперимент:

1. Установите любое приложение для учета белков, жиров и углеводов в вашем рационе.

2. Понаблюдайте в течение недели, достаточно ли вы едите белка в день (из расчета 1,2 грамма на килограмм)? Нет ли избытка углеводов?", - посоветовала экспертка.



Она подчеркнула, что очень важно понять, с чем мы работаем и убрать иллюзии. Часто люди борятся не с собой и своей силой воли, а с огромной системой, которой выгодно, чтобы вы привязывались к определенным продуктам, больше их покупали и ели. Важно увидеть картину в целом прежде чем составлять план действий.

"Очень важно осознавать, что тяга к сладкому - не ваша вина. Это не слабая сила воли, а привычки, заложенные в нас огромной пищевой индустрией, которой нет дела до здоровья людей.

Но это не значит, что нужно опустить руки и смириться с избытком углеводов в питании. Наоборот, зная, что проблема не только в силе воли, а в скрытых источниках сахара и пропаганде быстрых угеводов - гранола на завтрак, печенье с фруктозой, стать более осознанным и видеть, где именно сахар незаметно проникает с наш рацион", - написала специалистка.

Напомним, что нутрициолог посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, важно знать, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.