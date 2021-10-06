Простой и эффективный рецепт: нутрициолог рассказала, что поможет при полипах и кистах
Всего одно простое средство поможет тем, кто хочет вылечить полипы или избавиться от кисты, а также усилить иммунитет и збавить организм от паразитов. Это - зеленый грецький орех.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог, специалист по полезному питанию, Вероника Хуснутдинова.
Настойка из зеленых орехов полезна во многих ситуациях (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Зеленые грецкие орехи обладают огромным количеством полезных свойств - они содержат много органического йода, который может быть усвоен нашим организмом, а также много витаминов (витамина С до 2500 мг) и антиоксидантов. Также содержит максимальное количество юглона (природный антибиотик) и природных горечей.
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А в сочетании с медом действие этих веществ усиливается. Согласно исследованиям, более 70% людей в мире испытывают дефицит йода, что приводит к многим проблемам со здоровьем.
Показания для применения настойки на зеленых орехах:
- Кисты в щитовидной железе
- Гипотериоз и узловой зоб
- Недостаток йода
- Вирусы, грибки, бактерии, паразиты
- Рак
- Ослабленный иммунитет
- Токсины / загрязненнная лимфа
- Переизбыток эстрогенов, мастопатия, миома, фиброаденома молочной железы, полипы в матке и яичниках
- Полипы в ЖКТ
- Кисты в любом месте
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Очищение крови
- Климакс
- Гастриты, колиты (требуется согласование с врачом)
- Авитаминоз
- Для точечного прижигания папиллом и бородавок
- В целом йод делает нас умнее и спокойнее, бодрее и энергичнее
Настойку можно принимать для профилактики в течение 2-4 недель курсом 2-3 р. в год.
Противопоказания: гипертиреоз, индивидуальная непереносимость.
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Настойка на зеленых орехах: и маме, и детям (фото: pexels.com)
Рецепт зеленых грецких орехов с медом (можно применять детям).
Ингредиенты:
- 1 кг зеленых грецких орехов
- 1 - 1,5 кг меда
1. Прокрутите зеленые орехи на мясорубке или порежьте ножом на кусочки.
2. Переложите в большую емкость и добавьте мед. Размешайте.
3. Разложите по чистым сухим банкам и закройте крышкой. Важно настаивать без доступа воздуха.
4. Поставьте в холодильник на 1,5-3 месяца.
Когда настойка будет готова, ее можно процедить Принимать по 1 ч. л. натощак 3 р. в день в течение месяца.
Можно сделать перерыв, затем повторить.
Второй вариант - подержать настойку во рту под языком несколько минут, разведя немного водой. Так настойка будет эффективнее.
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