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Простой рецепт: врач назвала самый бюджетный и полезный способ сделать кожу сияющей

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Среда 01 сентября 2021 19:09
Простой рецепт: врач назвала самый бюджетный и полезный способ сделать кожу сияющей Красивая кожа начинается не с патчей под глазами (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Красивая и сияющая кожа - один из самых частых запросов от женщин у косметологов. Но, оказывается, добиться такого эффекта можно при помощи питания, а не салонов красоты.

Самый бюджетный и мегаполезный способ поддержать свою кожу, связки и кишечник - это… бульон на костях сухопутных животных или рыб.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

В мое время за мозговыми косточками стояли только бабушки и собачники, а сегодня - продвинутые ЗОЖницы и шефы самых крутых ресторанов. Вся прелесть этого дешевого "отхода" производства - в коллагене и минералах.

Простой рецепт: врач назвала самый бюджетный и полезный способ сделать кожу сияющейВрач-эндокринолог Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

При длительной варке трубчатых костей и хрящей, коллаген способен растворятся с образованием глютИна (не путать с глютЕном!) - вязкое, студенистое вещество и желатина, которые способны усваиваться в ЖКТ в виде аминокислот и коротких пептидов.⠀

Таким образом, бульон содержит:

  • глюкозамин
  • гиалуроновая кислота
  • хондроитин сульфат
  • кальций
  • магний
  • фосфор
  • кремний
  • аминокислоты (особенно пролин и глицин)

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Польза бульона

1. Бульон содержит аминокислоту глицин, которая стимулирует синтез соляной кислоты в желудке.

2. В него экстрагируется множество минералов, которые участвуют в построении кости.

3. Источник глютамина - самое важное вещество для слизистой пораженного кишечника.

4. Растворимый коллаген, сера и гиалуроновая кислота питают вашу кожу, связки, сухожилия и мышцы, да и вообще всю соединительную ткань. Кроме того, сера участвует в важных процессах детоксикации в печени.

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Противопоказания тоже есть:

  • при обострении панкреатита
  • при язве желудка и ДПК
  • детям до 2 лет
  • при подагре
  • при повышенной секреции желудка
  • при заболеваниях почек и мочевых путей

Простой рецепт: врач назвала самый бюджетный и полезный способ сделать кожу сияющей

Кожа будет сиять здоровьем (фото: pexels.com)

Рецепт рыбного костного бульона для красоты кожи

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 средний лук
  • 1 средняя морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 лук-порей
  • 10 шампиньонов
  • 900-1000 г рыбных костей и отрубов рыбы
  • 1 л. воды
  • соль

Способ приготовления:

  • Разогрейте в кастрюле масло, добавьте нарезанные овощи и грибы. Готовьте на умеренном огне. Как только лук и морковь размягчатся, добавьте кости рыбы и залейте холодной водой.
  • Доведите до кипения и варите на слабом огне час. Процедите через мелкое сито, приправьте солью и петрушкой. Пить можно в промежутках между едой, а также готовить на нем другие блюда.

Можно и нужно при ДТЗ и гипертиреозе, с целью заживления кишечника.

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