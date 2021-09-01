Простой рецепт: врач назвала самый бюджетный и полезный способ сделать кожу сияющей
Красивая и сияющая кожа - один из самых частых запросов от женщин у косметологов. Но, оказывается, добиться такого эффекта можно при помощи питания, а не салонов красоты.
Самый бюджетный и мегаполезный способ поддержать свою кожу, связки и кишечник - это… бульон на костях сухопутных животных или рыб.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
В мое время за мозговыми косточками стояли только бабушки и собачники, а сегодня - продвинутые ЗОЖницы и шефы самых крутых ресторанов. Вся прелесть этого дешевого "отхода" производства - в коллагене и минералах.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
При длительной варке трубчатых костей и хрящей, коллаген способен растворятся с образованием глютИна (не путать с глютЕном!) - вязкое, студенистое вещество и желатина, которые способны усваиваться в ЖКТ в виде аминокислот и коротких пептидов.⠀
Таким образом, бульон содержит:
- глюкозамин
- гиалуроновая кислота
- хондроитин сульфат
- кальций
- магний
- фосфор
- кремний
- аминокислоты (особенно пролин и глицин)
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Польза бульона
1. Бульон содержит аминокислоту глицин, которая стимулирует синтез соляной кислоты в желудке.
2. В него экстрагируется множество минералов, которые участвуют в построении кости.
3. Источник глютамина - самое важное вещество для слизистой пораженного кишечника.
4. Растворимый коллаген, сера и гиалуроновая кислота питают вашу кожу, связки, сухожилия и мышцы, да и вообще всю соединительную ткань. Кроме того, сера участвует в важных процессах детоксикации в печени.
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Противопоказания тоже есть:
- при обострении панкреатита
- при язве желудка и ДПК
- детям до 2 лет
- при подагре
- при повышенной секреции желудка
- при заболеваниях почек и мочевых путей
Кожа будет сиять здоровьем (фото: pexels.com)
Рецепт рыбного костного бульона для красоты кожи
Ингредиенты:
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 средний лук
- 1 средняя морковь
- 2 стебля сельдерея
- 1 лук-порей
- 10 шампиньонов
- 900-1000 г рыбных костей и отрубов рыбы
- 1 л. воды
- соль
Способ приготовления:
- Разогрейте в кастрюле масло, добавьте нарезанные овощи и грибы. Готовьте на умеренном огне. Как только лук и морковь размягчатся, добавьте кости рыбы и залейте холодной водой.
- Доведите до кипения и варите на слабом огне час. Процедите через мелкое сито, приправьте солью и петрушкой. Пить можно в промежутках между едой, а также готовить на нем другие блюда.
Можно и нужно при ДТЗ и гипертиреозе, с целью заживления кишечника.
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