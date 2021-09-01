Простий рецепт: лікар назвала найбюджетніший і корисний спосіб зробити шкіру сяючою

Красива і сяюча шкіра - один з найчастіших запитів від жінок у косметологів. Але, виявляється, домогтися такого ефекту можна за допомогою харчування, а не салонів краси.

Найбюджетніший і мегаполезний спосіб підтримати свою шкіру, зв'язки і кишечник - це... бульйон на кістках сухопутних тварин або риб.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.