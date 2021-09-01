Простий рецепт: лікар назвала найбюджетніший і корисний спосіб зробити шкіру сяючою
Красива і сяюча шкіра - один з найчастіших запитів від жінок у косметологів. Але, виявляється, домогтися такого ефекту можна за допомогою харчування, а не салонів краси.
Найбюджетніший і мегаполезний спосіб підтримати свою шкіру, зв'язки і кишечник - це... бульйон на кістках сухопутних тварин або риб.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
У мій час за мозковими кісточками стояли тільки бабусі і собачники, а сьогодні - просунуті єкспертки зі здорового способу життя та шефи найкрутіших ресторанів. Вся принадність цього дешевого "відходу " виробництва - в колагені і мінералах.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
При тривалому варінні трубчастих кісток і хрящів колаген здатний розчиняться з утворенням глютину (не плутати з глютЕном!) - в'язка, драглиста речовина і желатину, яка здатні засвоюватися в шлунково-кишковому тракті у вигляді амінокислот і коротких пептидів.⠀
Таким чином, бульйон містить:
- глюкозамін
- гіалуронову кислоту
- хондроїтин сульфат
- кальцій
- магній
- Фосфор
- кремній
- амінокислоти (особливо пролін і гліцин)
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Користь бульйону
1. Бульйон містить амінокислоту гліцин, яка стимулює синтез соляної кислоти в шлунку.
2. У нього екстрагується безліч мінералів, які беруть участь в побудові кістки.
3. Джерело глютамина - найважливіша речовина для слизової ураженого кишечника.
4. Розчинний колаген, сірка і гіалуронова кислота живлять вашу шкіру, зв'язки, сухожилля і м'язи, та й взагалі всю сполучну тканину. Крім того, сірка бере участь у важливих процесах детоксикації в печінці.
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Протипоказання теж є:
- при загостренні панкреатиту
- при виразці шлунка і ДПК
- дітям до 2 років
- при подагрі
- при підвищеній секреції шлунка
- при захворюваннях нирок і сечових шляхів
Шкіра сяятиме здоров'ям (фото: pexels.com)
Рецепт рибного кісткового бульйону для краси шкіри
Інгредієнт:
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 середня цибулина
- 1 середня морква
- 2 стебла селери
- 1 цибуля-порей
- 10 печериць
- 900-1000 г рибних кісток і висівок риби
- 1 л. води
- солі
Спосіб приготування:
- Розігрійте в каструлі масло, додайте нарізані овочі і гриби. Готуйте на помірному вогні. Як тільки цибуля і морква размягчатся, додайте кістки риби і залийте холодною водою.
- Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні годину. Процідіть через дрібне сито, приправте сіллю і петрушкою. Пити можна в проміжках між їжею, а також готувати на ньому інші страви.
Можна і потрібно при ДТЗ і гіпертиреозі, з метою загоєння кишечника.
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