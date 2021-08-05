Простой список: диетолог назвала 20 продуктов, которые легко ускорят обмен веществ
Ускорить метаболизм, обмен веществ в организме, поможет набор простых продуктов, которые легко найти в любом супермаркете. Но этого мало: нужно еще соблюдать правильный режим дня и сна.
Об этом в своем блоге Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Наталья Нутри.
Как ускорить обмен веществ в организме
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Высыпайтесь. Недостаток сна серьезно замедляет обмен веществ, так что восьмичасовой сон вам просто необходим.
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Пейте зеленый чай. Кроме того, что зеленый чай содержит много антиоксидантов, он также способствует ускорению метаболизма.
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Не пропускайте завтраки. Ранний прием пищи положительно сказывается на процессе обмена веществ.
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Тренируйтесь с весом. Поднятие тяжестей в тренажерном зале благотворно сказывается не только на ваших мускулах, но и на метаболизме.
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Пейте больше жидкости. Вода - залог хорошего обмена веществ. Диетологи настаивают на 8 стаканах воды в день, но употреблять больше не рекомендуется.
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Не забывайте о специях. Исследования ученых показывают, что употребление в пищу специй (особенно красного перца) позволяет улучшить метаболизм в среднем на 23%.
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Крутите педали! Велосипед поможет ускорить обмен веществ! Велопрогулка - отличный способ весело провести время с пользой для здоровья и фигуры.
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Употребляйте белок. Белковая пища способствует ускорению обмена веществ, так что пара яиц на завтрак придутся очень кстати.
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Улыбайтесь! Интенсивный смех увеличивает скорость метаболизма на 20%.
Хороший метаболизм и женское здоровье (фото: pexels.com)
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Можно выделить 20 продуктов, которые помогают ускорить метаболизм:
- цельнозерновые продукты;
- красная фасоль;
- сельдерей;
- шпинат;
- капуста;
- морские водоросли;
- рыба;
- постное мясо;
- костный бульон;
- имбирь, цикорий и корица;
- кислые ягоды;
- яблоки;
- грейпфрут и другие цитрусовые;
- миндаль, грецкий орех, кедровый орех;
- зеленый чай;
- вода;
- темный шоколад.