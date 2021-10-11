Простой список: нутрициолог назвала продукты, которые нормализуют кислотность желудка
Польза правильного питания - не в том, чтобы у нас были пухлые губы или квадратики на прессе, а для того, чтобы наша жизнь была качественной, ничего не болело, просыпались мы бодрыми и были в таком ресурсе (на 100%) до самой глубокой старости.
А качество жизни во многом зависит от того, как мы себя чуствуем, а самочувствие - от состояния пищеварительных процессов, в том числе - от кислотно-щелочного равновесия.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.
Все мы также хорошо знаем, что повышенная кислотность желудка - это плохо, но так ли безобидна пониженная кислотность?
Желудочная кислота - это ой как важно для наших с вами организмов, это и защитный механизм против проглоченных болезнетворных микроорганизмов (то есть, это наша с вами защита!), и активатор ферментов желудочного сока и помощник ферментам в переваривании белков.
Киви нармализуют кислотность желудка (фото: pexels.com)
Из-за этого в кишечнике начинаются активные процессы брожения. Часто можно наблюдать такие симптомы, как:
- Вздутие живота
- Метеоризм
- Изжога
- Болевые ощущения в области кишечника
- Устойчивый запор
- Неприятный запах изо рта
- Систематические грибковые заболевания, повторяющиеся более трех раз в год
- Наличие лямблий
- Наличие в каловых массах непереваренных кусочков пищи
- Резко замедляется всасывание витамина В12, железа, а также хуже усваивается кальций, фолиевая кислота, витамин С
- Онкология
Поэтому, у кого имеется состояние, когда концентрация кислоты в желудке ниже нормы, подключайте продукты, способствующие синтезу соляной кислоты и перевариванию белков.
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И брокколи, и цветная капуста полезны для всего организма (фото: pexels.com)
Продукты для нормализации кислотности желудка
- Кинза, руккола, черемша
- Ананас
- Папайя
- Имбирь
- Клюква, брусника, смородина
- Киви
- Гималайская соль
- Паста мисо
- Мед натуральный
- Брокколи и цветная капуста
- Гранат
- Вишня
- Хурма
- Куркума
- Минеральна вода
Раньше нутрициолог рассказала, в каких продуктах искать главный витамин молодости.