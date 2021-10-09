Раздражительность и выпадение волос: нутрициолог назвала элемент, которого явно не хватает организму
Многие связывают свою раздражительность, частое отсутствие настроения и даже выпадение волос или сухую кожу просто со сменой сезона, с приходом осени.
На самом деле причина может крыться в отсутствии нужных организму витаминов и элементов. Например, все выше перечисленное может говорить о том, что человеку не хватает цинка.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Наталья Нутри. Она дала список продуктов, богатых цинком.
Продукты, в которых содержится цинк (фото: pexels.com)
Цинк - является разновидностью металла - это незаменимый элемент, присутствующий в крайне малом количестве. На самом деле, в малых количествах цинк необходим нашему организму каждый день.
Для чего нужен цинк?
Способствует выработке, росту и восстановлению гормонов, по этой причине даже небольшой дефицит этого элемента способен повысить риск бесплодия и диабета.
- Требуется для синтеза белков, в том числе коллагена, и формирование костей
- Принимает участие в процессах деления и дифференцировки клеток
- Участвует в формировании т-клеточного иммунитета
- Играет важную роль в процессах регенерации кожи, роста волос и ногтей, секреции сальных желез
- Действует как антиоксидант, борется с повреждениями, вызванными свободными радикалами и замедляет процесс старения
- Способствует всасыванию витамина Е и поддержанию нормальной концентрации этого витамина В крови
- Участвует в кроветворении
- Обладает детоксицирующим действием - способствует удалению из организма двуокиси углерода
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Раздражительность и утомляемость говорят о нехватке цинка (фото: pexels.com)
Витамины и минералы: нутрициолог дала список продуктов для густых и блестящих волос
Признаки дефицита цинка
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Раздражительность, низкая кислотность, утомляемость, потеря памяти, нарушение сна, гиперактивность, снижение остроты зрения, потеря вкусовых ощущений, язвы во рту, расстройство обоняния;
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Уменьшение массы тела, исхудание, чешуйчатые высыпания на коже, угри, фурункулез, экзема, дерматит, псориаз, трофические язвы, плохое заживление ран, расслаивание ногтей, появление на них белых пятен, тусклый цвет волос;
- Перхоть, замедление роста, выпадение волос, снижение уровня инсулина, задержка роста, позднее половое созревание у детей, особенно у мальчиков;
- Снижение т-клеточного иммунитета, снижение сопротивляемости инфекциям, частые и длительные простудные заболевания.
Оптимум:
Взрослые и дети после 1 месяца жизни
- 80-120 мкг / дл,
- 13-18,35 мкмоль/л
Где брать цинк: список продуктов
Мясо, печень, рыба и морепродукты (устрицы, моллюски, сельдь), зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, лук, шпинат, орехи.
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