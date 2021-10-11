Простий список: нутриціолог назвала продукти, які нормалізують кислотність шлунка
Користь правильного харчування - не в тому, щоб у нас були пухкі губи або квадратики на пресі, а для того, щоб наше життя було якісним, нічого не боліло, прокидалися ми бадьорими і були в такому ресурсі (на 100%) до найглибшої старості.
А якість життя багато в чому залежить від того, як ми себе почуваємо, а самопочуття - від стану травних процесів, в тому числі - від кислотно-лужної рівноваги.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.
Всі ми також добре знаємо, що підвищена кислотність шлунка - це погано, але чи така вже нешкідлива знижена кислотність?
Шлункова кислота - це ой як важливо для наших з вами організмів, це і захисний механізм проти проковтнутих хвороботворних мікроорганізмів (тобто, це наш з вами захист!), і активатор ферментів шлункового соку, і помічник ферментам в перетравленні білків.
Ківі нармалізують кислотність шлунка (фото: pexels.com)
Через це в кишечнику починаються активні процеси бродіння. Часто можна спостерігати такі симптоми, як:
- Здуття живота
- Метеоризм
- Печія
- Больові відчуття в області кишечника
- Стійкий запор
- Неприємний запах з рота
- Систематичні грибкові захворювання, що повторюються більше трьох разів на рік
- Наявність лямблій
- Наявність в калових масах неперетравлених шматочків їжі
- Різко сповільнюється всмоктування вітаміну В12, заліза, а також гірше засвоюється кальцій, фолієва кислота, вітамін С
- Онкологія
Тому, у кого є стан, коли концентрація кислоти в шлунку нижче норми, підключайте продукти, що сприяють синтезу соляної кислоти і переварюванню білків.
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Продукти для нормалізації кислотності шлунка
- Кінза, рукола, черемша
- Ананас
- Папайя
- Імбир
- Журавлина, брусниця, смородина
- Ківі
- Гімалайська сіль
- Паста місо
- Мед натуральний
- Брокколі і цвітна капуста
- Гранат
- Вишня
- Хурма
- Куркума
- Мінеральна вода
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