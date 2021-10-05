Простой список продуктов: диетолог назвала идеальный завтрак для ребенка

Не так важно, чем ребенка кормят в школьной столовой, гораздо важнее, что он ест дома. Если вы накормите ребенка полноценным завтраком, он будет сыт и полон энергии до самого обеда.

Чтобы ребенок был полным энергии (фото: pexels.com)

Что нужно дать на завтрак: белки, жиры и медленные углеводы.

Это могут быть яйца (вареные, омлет, яичница),

творог (сырники),

бутерброд с хорошим сливочным маслом, с печенью трески, красной рыбкой.

Ясли ребенок любит кашу - это хорошо, только добавьте в нее хороший кусочек масла. И что-то еще белково-жировое.

Почему я настаиваю именно на белках и жирах. Все просто - они очень медленно усваиваются, не вызывают скачков сахара. А это значит, что сытость на 4-5 часов обеспечена.

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Представьте другую картину: ребенок съел бутерброд с колбасой и выпил сладкий чай. В колбасе пользы нет, чай и хлеб - это быстрый углевод, который усвоится через час. Это значит, что ребёнок будет голодный. Энергии - ноль, обучаемость и внимание снижены.

Меньше консервантов и сложных блюд, больше качественной, простой и понятной пищи (фото: pexels.com)

Если ребенок отказывается есть в школьной столовой, соберите ему перекус с собой. Самое простое - сэндвич с отварным мясом / курицей / индейкой, листом салата и огурцом. Это и вкусно и полезно.

Скажите, сложно правильно накормить ребенка? Нет! Главное - понимать и знать состав еды. Меньше консервантов и сложных блюд, больше качественной, простой и понятной пищи.