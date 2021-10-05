Простий список продуктів: дієтолог назвала ідеальний сніданок для дитини

Не так важливо, чим дитину годують в шкільній їдальні, набагато важливіше, що він їсть вдома. Якщо ви нагодуєте дитину повноцінним сніданком, він буде ситий і сповнений енергії до самого обіду.

Щоб дитина була повною енергії (фото: pexels.com)

Що потрібно дати на сніданок: білки, жири і повільні вуглеводи.

Це можуть бути яйця (варені, омлет, яєчня),

сир (сирники),

бутерброд з хорошим вершковим маслом, з печінкою тріски, червоною рибкою.

Ясла дитина любить кашу-це добре, тільки додайте в неї хороший шматочок масла. І щось ще білково-жирове.

Чому я наполягаю саме на білках і жирах. Все просто-вони дуже повільно засвоюються, не викликають стрибків цукру. А це означає, що ситість на 4-5 годин забезпечена.

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Уявіть іншу картину: дитина з'їв бутерброд з ковбасою і випив солодкий чай. У ковбасі користі немає, чай і хліб - це швидкий вуглевод, який засвоїться через годину. Це означає, що дитина буде голодна. Енергії-нуль, здатність до навчання і увагу знижені.

Менше консервантів і складних страв, більше якісної, простої і зрозумілої їжі (фото: pexels.com)

Якщо дитина відмовляється їсти в шкільній їдальні, зберіть йому перекус з собою. Найпростіше-сендвіч з відвареним м'ясом / куркою / індичкою, листом салату і огірком. Це і смачно і корисно.

Скажіть, складно правильно нагодувати дитину? Ні! Головне-розуміти і знати склад їжі. Менше консервантів і складних страв, більше якісної, простої і зрозумілої їжі.