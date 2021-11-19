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От простуд и вирусов: нутрициолог дала рецепт целебного напитка для всей семьи

Автор: Татьяна Турчаникова

Укрепить иммунитет всех членов семьи осенью и зимой, а также защититься от вирусов и простуд поможет целебный напиток на основе куркумы под названием золотое молоко.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала пошаговый рецепт его приготовления.

Золотое молоко (фото: instagram.com/biotorium)

Как приготовить золотое молоко: рецепт

Для пасты:

  • 50 гр порошка куркумы
  • 1 /2 ч л молотого черного перца
  • 1/2 ст кипяченой охлажденной воды

Приготовление:

  1. Для начала приготовим пасту. Возьмите порошок куркумы, смешайте с черным перцем и залейте водой.
  2. Поставьте на огонь и варите, пока не получится густая пастообразная масса. Выложите в стеклянную посуду, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Паста из куркумы хранится не более 30-ти дней.

Для золотого молока:

  • 1 ст. миндального молока (или др. растительного) (для самостоятельного приготовления: взять 1 часть миндаля, 2 части воды и взбить в блендере).
  • 1 / 2 ч. л. пасты куркумы.
  • По желанию, добавьте по щепотке: измельченный кардамон, анис, корица, порошок имбиря, ваниль, мускатный орех на кончике ножа.

Приготовление:

1. Миндальное молоко перемешайте со специями и пастой в сотейнике, доведите до кипения.

2. Остудите. Процедите, по желанию.

Внимание: по поводу индивидуальной непереносимости отдельных компонентов проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог дала рецепт супа, который ускоряет метаболизм осенью.

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