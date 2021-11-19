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Від застуд і вірусів: нутриціолог дала рецепт цілющого напою для всієї родини

Автор: Тетяна Турчанікова

Зміцнити імунітет всіх членів сім'ї восени і взимку, а також захиститися від вірусів і застуд допоможе цілющий напій на основі куркуми під назвою золоте молоко.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала покроковий рецепт його приготування.

Золоте молоко (фото: instagram.com/biotorium)

Як приготувати золоте молоко: рецепт

Для пасти:

  • 50 гр порошку куркуми
  • 1 /2 ч. л. меленого чорного перцю
  • 1/2 ст кип'яченої охолодженої води

Приготування:

  1. Для початку приготуємо пасту. Візьміть порошок куркуми, змішайте з чорним перцем і залийте водою.
  2. Поставте на вогонь і варіть, поки не вийде густа пастоподібна маса. Викладіть в скляний посуд, закрийте кришкою і поставте в холодильник. Паста з куркуми зберігається не більше 30-ти днів.

Для золотого молока:

  • 1 ст. мигдального молока (або ін. рослинного) (для самостійного приготування: взяти 1 частину мигдалю, 2 частини води і збити в блендері).
  • 1 / 2 ч. л. пасти куркуми.
  • За бажанням, додайте по щіпці: подрібнений кардамон, аніс, кориця, порошок імбиру, ваніль, мускатний горіх на кінчику ножа.

Приготування:

1. Мигдальне молоко перемішайте зі спеціями і пастою в сотейнику, доведіть до кипіння.

2. Остудіть. Процідіть, за бажанням.

Увага: з приводу індивідуальної непереносимості компонентів проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог дала рецепт супу, який прискорює метаболізм восени.

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