Простые шаги к фигуре мечты: нутрициолог рассказала, как завязать с перееданиями
Очень часто на пути к фигуре мечты нас подстерегают вовсе не бургеры и булочки, а их количество. Как перестать переедать и почему так сложно отказаться от лишней порции?
Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram назвала, какие факторы мешают питаться с разумной умеренностью.
Важно также, какую еду выбирать ежедневно (фото: instagram.com/annamakarova25)
Как перестать переедать: главные факторы
- На первом месте, я считаю, - это отсутствие режима питания. Современный человек не находит времени на полноценный приемы пищи. Некогда позавтракать, нет времени прерываться на обед - и в результате спасается неконтролируемыми перекусами, основу которых составляют фастфуд и простые сахара. Тем самым подталкивая свой организм к сильному чувству голода вечером и избыточно калорийному ужину.
Что делать: придерживатся режима питания.
- Питание современного человека изобилует скрытыми сахарами и жирами (удобная еда на бегу). Зачастую люди даже не догадываются, насколько. Наряду с этим в пище наблюдается недостаток важных для здоровой жизнедеятельности микроэлементов, именно тех продуктов, нужных, полезных и которые способны долго насыщать наш организм.
Что делать: вводить в свой рацион полезные продукты, важно, чтобы они составляли основу содержимого холодильника.
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Хранить в холодильнике больше полезных и меньше вредных продуктов (фото: pexels.com)
- Выбор продуктов с низкой пищевой ценностью: недостаточное количество полноценных белковых продуктов и цельнозерновых, недостаточное количество овощей в рационе увеличивают тягу к сладкому. Что в свою очередь ведет к частым позывам чем-нибудь перекусить.
Что делать: важно употреблят полноценные белки, овощи, цельнозерновой хлеб.
- Низкокалорийные диеты способны привести человека к срывам и неосознанному употреблению пищи. Это объясняется тем, что в период жесткого дефицита организм испытывает сильный стресс, который неизбежно приводит к подобной компенсации.
Что делать: отказаться от подобных диет.
- Довольно распространенный психологический фактор - это вознаграждение себя едой за какие-то заслуги или в качестве утешения. Подобные привычки идут из детства и способны сопровождать человека всю жизнь, приводя к набору веса.
Что делать: интуитивно понять свою норму и контролировать порции при уже возникшей проблеме лишнего веса довольно трудно, но реально. Если слепо верить позывам своего организма, можно и тягу к алкоголю посчитать за реальную необходимость, что, конечно, является заблуждением. Поэтому, чтобы выявить проблему переедания, связанную с вышеперечисленными факторами, лучше всего обратиться к специалисту по питанию.
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