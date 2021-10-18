ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Простые шаги к фигуре мечты: нутрициолог рассказала, как завязать с перееданиями

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 20:03
Простые шаги к фигуре мечты: нутрициолог рассказала, как завязать с перееданиями Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Очень часто на пути к фигуре мечты нас подстерегают вовсе не бургеры и булочки, а их количество. Как перестать переедать и почему так сложно отказаться от лишней порции?

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram назвала, какие факторы мешают питаться с разумной умеренностью.

Простые шаги к фигуре мечты: нутрициолог рассказала, как завязать с перееданиями

Важно также, какую еду выбирать ежедневно (фото: instagram.com/annamakarova25)

Как перестать переедать: главные факторы

  • На первом месте, я считаю, - это отсутствие режима питания. Современный человек не находит времени на полноценный приемы пищи. Некогда позавтракать, нет времени прерываться на обед - и в результате спасается неконтролируемыми перекусами, основу которых составляют фастфуд и простые сахара. Тем самым подталкивая свой организм к сильному чувству голода вечером и избыточно калорийному ужину.

Что делать: придерживатся режима питания.

  • Питание современного человека изобилует скрытыми сахарами и жирами (удобная еда на бегу). Зачастую люди даже не догадываются, насколько. Наряду с этим в пище наблюдается недостаток важных для здоровой жизнедеятельности микроэлементов, именно тех продуктов, нужных, полезных и которые способны долго насыщать наш организм.

Что делать: вводить в свой рацион полезные продукты, важно, чтобы они составляли основу содержимого холодильника.

Хроническая усталость и головные боли: диетолог назвала явные признаки нехватки железа

Простые шаги к фигуре мечты: нутрициолог рассказала, как завязать с перееданиямиХранить в холодильнике больше полезных и меньше вредных продуктов (фото: pexels.com)

  • Выбор продуктов с низкой пищевой ценностью: недостаточное количество полноценных белковых продуктов и цельнозерновых, недостаточное количество овощей в рационе увеличивают тягу к сладкому. Что в свою очередь ведет к частым позывам чем-нибудь перекусить.

Что делать: важно употреблят полноценные белки, овощи, цельнозерновой хлеб.

  • Низкокалорийные диеты способны привести человека к срывам и неосознанному употреблению пищи. Это объясняется тем, что в период жесткого дефицита организм испытывает сильный стресс, который неизбежно приводит к подобной компенсации.

Что делать: отказаться от подобных диет.

  • Довольно распространенный психологический фактор - это вознаграждение себя едой за какие-то заслуги или в качестве утешения. Подобные привычки идут из детства и способны сопровождать человека всю жизнь, приводя к набору веса.

Что делать: интуитивно понять свою норму и контролировать порции при уже возникшей проблеме лишнего веса довольно трудно, но реально. Если слепо верить позывам своего организма, можно и тягу к алкоголю посчитать за реальную необходимость, что, конечно, является заблуждением. Поэтому, чтобы выявить проблему переедания, связанную с вышеперечисленными факторами, лучше всего обратиться к специалисту по питанию.

Раньше нутрициолог назвала семь главных источников железа, в продуктах, которые доступны каждому.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину придет потепление: синоптики назвали точную дату
В Украину придет потепление: синоптики назвали точную дату