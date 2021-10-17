Хроническая усталость и головные боли: диетолог назвала явные признаки нехватки железа
Как поднять уровень железа в организме - один из самых частых вопросов к специалистам по питанию. Для начала стоит сдать анализы - и оценить уровень его дефицита.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.
Хроническая усталость - один из признаков нехватки железа (фото: pexels.com)
Вторым шагом важно понять, где железо теряется? Причин может быть много:
- дефициты в питании, вегетарианство,
- проблемы с ЖКТ, когда питание отличное, но ничего не усваивается,
- обязательно помним про транспортную функцию белка. Нам важен в анализах показатель общего белка и трансферрина,
- паразитарные инвазии, когда паразиты питаются нашими ресурсами,
- обильные менструации,
- дисбиозы кишечника,
- дефициты витаминов группы В, витамина С.
Это топ причин, по которым мы можем быть в постоянном дефиците железа.
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А что такое дефицит железа? Это гипоксия и окислительный стресс для организма. Ранее старение, риски онкологии... Ничего хорошего, одним словом.
Вегетарианцам нужно быть внимательными (фото: pexels.com)
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Когда показатели уровня железа очень низкие, самочувствие бывает совсем плохим:
- хроническая усталость,
- головные боли,
- отсутствие либидо,
- вялость,
- сонливость,
- депрессия,
- снижение стероидных гормонов,
- лезут волосы,
- ломаются ногти.
Как восполнить запас железа в организме
В таких случаях имеет смысл прокапать железо внутривенно. А уж потом разбираться в причинах.
Если более-менее терпит, то поднимаем уровень железа биологически активными добавками, плюс витамин С и аминокислоты. Второй вариант железо + коллаген. И не забываем, что железо выбираем в хелатной форме.
Параллельно надо разбираться и устранять причины, иначе терять и поднимать железо придется бесконечно.
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