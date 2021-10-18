Прості кроки до фігури мрії: нутриціолог розповіла, як зав'язати з переїданнями

Дуже часто на шляху до фігури мрії нас підстерігають зовсім не бургери і булочки, а їх кількість. Як перестати переїдати і чому так складно відмовитися від зайвої порції?

Нутриціолог Анна Макарова в своєму Instagram назвала, які фактори заважають харчуватися з розумною помірністю.

Важливо також, яку їжу вибирати щодня (фото: instagram.com/annamakarova25)

Як перестати переїдати: головні фактори

На першому місці, я вважаю, - це відсутність режиму харчування. Сучасна людина не знаходить часу на повноцінний прийоми їжі. Ніколи поснідати, немає часу перериватися на обід - і в результаті рятується неконтрольованими перекусами, основу яких складають фастфуд і прості цукри. Тим самим підштовхуючи свій організм до сильного почуття голоду ввечері і надмірно калорійної вечері.

Що робити: притримуватися режиму харчування.

Харчування сучасної людини рясніє прихованими цукрами і жирами (зручна їжа на бігу). Найчастіше люди навіть не здогадуються, наскільки. Поряд з цим в їжі спостерігається недолік важливих для здорової життєдіяльності мікроелементів, саме тих продуктів, потрібних, корисних і які здатні довго насичувати наш організм.

Що робити: вводити в свій раціон корисні продукти, важливо, щоб вони становили основу вмісту холодильника.

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Зберігати в холодильнику більше корисних і менше шкідливих продуктів (фото: pexels.com)

Вибір продуктів з низькою харчовою цінністю: недостатня кількість повноцінних білкових продуктів і цільнозернових, недостатня кількість овочів в раціоні збільшують тягу до солодкого. Що в свою чергу веде до частих позивів чимось перекусити.

Що робити: важливо вживати повноцінні білки, овочі, цільнозерновий хліб.

Низькокалорійні дієти здатні привести людину до зривів і неусвідомленого вживання їжі. Це пояснюється тим, що в період жорсткого дефіциту організм відчуває сильний стрес, який неминуче призводить до подібної компенсації.

Що робити: відмовитися від подібних дієт.

Досить поширений психологічний фактор - це винагорода себе їжею за якісь заслуги або в якості розради. Подібні звички йдуть з дитинства і здатні супроводжувати людину все життя, приводячи до набору ваги.

Що робити: інтуїтивно зрозуміти свою норму і контролювати порції при вже наявній проблемі зайвої ваги досить важко, але можливо. Якщо сліпо вірити позивам свого організму, можна і тягу до алкоголю порахувати за реальну необхідність, що, звичайно, є помилкою. Тому, щоб виявити проблему переїдання, пов'язану з перерахованими вище факторами, найкраще звернутися до фахівця з харчування.