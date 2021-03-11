Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении

Нет никаких сомнений, что мы должны есть достаточно белка. Они необходимы для роста и развития, помогают расти и восстанавливаться мышцам, участвуют в работе иммунитета и регулируют множество биохимических реакций, помогают долго сохранять чувство сытости.

⠀

Есть мнение что человеку нужно есть не меньше 2 грамма белка на 1 кг веса. Но если мы не говорим о профессиональных спортсменах, то взрослому здоровому человеку рекомендуется 0,8 г/кг белка в сутки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исследования показывают, что в среднем люди потребляют от 65 до 90 грамм белка в сутки, что часто помогает достичь нормы.

⠀

Самый лучший источник белка - это еда, а не порошки и протеиновые батончики. Если вы будете регулярно есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, а также крупы(в них тоже много белка), то дополнительные источники вам, вероятно, не нужны.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)