UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении

Автор: Lite

Сегодня модные тенденции индустрии здорового питания и фитнеса диктуют нам, что протеиновые батончики/коктейли/йогурты - обязательны, если хочется иметь стройную спортивную фигуру. Но так ли это? На этот вопрос ответила диетолог Альбина Комиссарова.

На странице в Instagram она рассказала о протеиновых продуктах и уточнила, кому их стоит употреблять, а кому – нет необходимости.⠀

Нет никаких сомнений, что мы должны есть достаточно белка. Они необходимы для роста и развития, помогают расти и восстанавливаться мышцам, участвуют в работе иммунитета и регулируют множество биохимических реакций, помогают долго сохранять чувство сытости.

Есть мнение что человеку нужно есть не меньше 2 грамма белка на 1 кг веса. Но если мы не говорим о профессиональных спортсменах, то взрослому здоровому человеку рекомендуется 0,8 г/кг белка в сутки.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исследования показывают, что в среднем люди потребляют от 65 до 90 грамм белка в сутки, что часто помогает достичь нормы.

Самый лучший источник белка - это еда, а не порошки и протеиновые батончики. Если вы будете регулярно есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, а также крупы(в них тоже много белка), то дополнительные источники вам, вероятно, не нужны.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова рассказала о подводных камнях популярной кето-диеты.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко перечислила украинские суперфуды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины диетологправильное питаниепохудение
Читайте также
Сияющая и красивая: нутрициолог научила эффективно бороться с акне и высыпаниями
Снижает процент жира в теле и улучшает сон: сколько раз в день питаться, чтобы не поправляться
Прогноз погоды