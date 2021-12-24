Против инфекций и вирусов: топ-11 продуктов для здоровья зимой

Как зимой уберечься от инфекций и вирусов? Просто добавьте в свой рацион больше продуктов, которые укрепят организм и здоровье.
Списком таких продуктов поделилась в Instagram нутрициолог Маша Асингерова.
1. Орехи. Богаты витаминами E, группы B и К. Белок орехов отличается повышенным содержанием аминокислот лизина, метионина и триптофана.
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2. Баранина. Это мясо отличный источник белков и полезных жиров.
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3. Картофель или батат. После полного охлаждения крахмал меняет свою структуру и выполняет функцию пребиотика. Питает полезные бактерии кишечника.
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4. Сало. Имеет отличный состав по жирным кислотам. Животные жиры необходимы человеку для синтеза сурфактанта — вещество для защиты дыхательных путей, не дает проникать инфекциям.
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5. Топленое масло. В нем много витамина Е, жирных кислот, которые помогают формировать правильные клетки. После обработки в нем почти нет казеина и лактозы.
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6. Ферментированные продукты (квашенная капуста, чайный гриб, кокосовый йогурт). Питают наши полезные бактерии.
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7. Цветная капуста. Источник белка, витаминов С, Е. Для сохранения максимальной пользы лучше всего готовить аль-денте.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
8. Жирная рыба. Содержит много Омега-3, витамин Д, B12. Благодаря этому активно насыщает клетки кислородом.
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9. Субпродукты. Содержат B12, необходим для половых гормонов.
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10. Морепродукты. Богаты цинком, который необходим для иммунитета и защиты от инфекций.
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11. Какао. Содержит вещества, которые повышают уровень серотонина и обладает антидепрессивным эффектом.
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