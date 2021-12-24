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Против инфекций и вирусов: топ-11 продуктов для здоровья зимой

Автор: Марина Настевич

Как зимой уберечься от инфекций и вирусов? Просто добавьте в свой рацион больше продуктов, которые укрепят организм и здоровье.

Списком таких продуктов поделилась в Instagram нутрициолог Маша Асингерова.

Топ-11 продуктов для здоровья зимой:

1. Орехи. Богаты витаминами E, группы B и К. Белок орехов отличается повышенным содержанием аминокислот лизина, метионина и триптофана.

2. Баранина. Это мясо отличный источник белков и полезных жиров.

3. Картофель или батат. После полного охлаждения крахмал меняет свою структуру и выполняет функцию пребиотика. Питает полезные бактерии кишечника.

4. Сало. Имеет отличный состав по жирным кислотам. Животные жиры необходимы человеку для синтеза сурфактанта — вещество для защиты дыхательных путей, не дает проникать инфекциям.

5. Топленое масло. В нем много витамина Е, жирных кислот, которые помогают формировать правильные клетки. После обработки в нем почти нет казеина и лактозы.

6. Ферментированные продукты (квашенная капуста, чайный гриб, кокосовый йогурт). Питают наши полезные бактерии.

7. Цветная капуста. Источник белка, витаминов С, Е. Для сохранения максимальной пользы лучше всего готовить аль-денте.



Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Жирная рыба. Содержит много Омега-3, витамин Д, B12. Благодаря этому активно насыщает клетки кислородом.

9. Субпродукты. Содержат B12, необходим для половых гормонов.

10. Морепродукты. Богаты цинком, который необходим для иммунитета и защиты от инфекций.

11. Какао. Содержит вещества, которые повышают уровень серотонина и обладает антидепрессивным эффектом.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог рассказала, как питаться в праздники, чтобы не поправиться.

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