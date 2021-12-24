Проти інфекцій і вірусів: топ-11 продуктів для здоров'я взимку

Топ - 11 продуктів для здоров'я взимку:

1. Горіхи. Багаті вітамінами E, групи B і К. Білок горіхів відрізняється підвищеним вмістом амінокислот лізину, метіоніну і триптофану.

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2. Баранина. Це м'ясо відмінне джерело білків і корисних жирів.

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3. Картопля або батат. Після повного охолодження крохмаль змінює свою структуру і виконує функцію пребіотика. Живить корисні бактерії кишечника.

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4. Сало. Має відмінний склад по жирних кислотах. Тваринні жири необхідні людині для синтезу сурфактанту — речовина для захисту дихальних шляхів, не дає проникати інфекціям.

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5. Топлене масло. У ньому багато вітаміну Е, жирних кислот, які допомагають формувати правильні клітини. Після обробки в ньому майже немає казеїну і лактози.

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6. Ферментовані продукти (квашена капуста, чайний гриб, кокосовий йогурт). Живлять наші корисні бактерії.

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7. Цвітна капуста. Джерело білка, вітамінів С, Е. для збереження максимальної користі найкраще готувати аль-денте.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Жирна риба. Містить багато Омега-3, вітамін Д, B12. Завдяки цьому активно насичує клітини киснем.

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9. Субпродукти. Містять B12, необхідний для статевих гормонів.

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10. Морепродукти. Багаті цинком, який необхідний для імунітету і захисту від інфекцій.

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11. Какао. Містить речовини, які підвищують рівень серотоніну і володіє антидепресивним ефектом.

Ілюстративне фото (pexels.com)