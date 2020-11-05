Против отеков: нутрициолог назвала 9 простых и доступных продуктов

Нутрициолог Надя Андреева уже рассказала, какие продукты-суперфуды для иммунитета стоит есть в сезон холодов, чтобы не болеть. А вот что делать с отеками, на которые многие жалуются в любое время года? Специалист по питанию уверяет, что если включить в свой рацион эти 9 простых и доступных всем продуктов, то, в большинстве случаев, с этой проблемой можно будет распрощаться.

"Многие жалуются на отеки не только в разгар летнего сезона, но и в течение года. Я хочу поделиться с вами продуктами, которые легко купить в любом магазине и которые станут вашими надежными помощниками, облегчающими отеки. Важно понимать, что если отеки беспокоят вас регулярно, важно найти первопричину и работать с ней.

Правильное питание поможет от отеков (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вода. Возможно это кажется нелогичным. Возможно вы слышали, что чем больше мы пьем воды, тем больше воды будет задерживаться, но на самом деле это неправда.

Обычно чем больше вы пьете, тем лучше организм будет поддерживать водно-солевой и электролитный баланс. Поэтому пейте достаточно чистой воды.

Если вы активно занимаетесь спортом, бегаете на жаре, то желательно приготовить электролитические напитки.

Огурцы. Огурцы содержат кремний, который оказывает диуретический эффект и усиливает растворимость кристаллов щавелевой кислоты. В них содержится кукурбитацин, он оказывает противовоспалительное действие, тем самым уменьшая отек.

Ломтики огурца можно использовать местно, чтобы успокоить отечность на лице.⠀

Петрушка. Любая зелень будет помогать в работе с отеками, но петрушка неоспоримый лидер.⠀

Можно добавить щедрое количество петрушки в любой прием пищи в течение дня, это поддержит почки. Петрушка естественный и мягкий диуретик.⠀

Клюква. Индейцы использовали мочегонное действие клюквы для лечения многих заболеваний, в том числе цинги, которая, по их мнению, была вызвана слишком большим количеством соли.

Клюквенный сок используют женщины во всем мире для профилактики и лечения цистита и других заболеваний мочевого пузыря. Клюква особенно полезна, так как обладает мочегонным действием, в тоже время сохраняя калий в организме.⠀

Корень одуванчика. Обладает ярко выраженными терапевтическими свойствами.⠀

В моих программах я часто рекомендую одуванчик как мягкое средство для поддержки печени, но также одуванчик обладает и диуретическим свойством.

Добавьте чай из корня одуванчика, желательно в 1 половине дня, через 30 минут после еды. Если вы никогда раньше не пили такой чай, начинайте с маленького количества.

Сельдерей, картофель, картофель, свекла и имбирь тоже помогут от отеков. А еще важно двигаться: прогулка, йога, плавание, чтобы лимфосистема хорошо работала, нужно постоянное движение в течение дня", - написала Надя.

Напомним, что диетолог перечислила суперфуды, которые помогут мозгу лучше работать.