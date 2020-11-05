Против отеков: нутрициолог назвала 9 простых и доступных продуктов

Специалист по питанию назвала продукты от отеков
Нутрициолог Надя Андреева уже рассказала, какие продукты-суперфуды для иммунитета стоит есть в сезон холодов, чтобы не болеть. А вот что делать с отеками, на которые многие жалуются в любое время года? Специалист по питанию уверяет, что если включить в свой рацион эти 9 простых и доступных всем продуктов, то, в большинстве случаев, с этой проблемой можно будет распрощаться.
"Многие жалуются на отеки не только в разгар летнего сезона, но и в течение года. Я хочу поделиться с вами продуктами, которые легко купить в любом магазине и которые станут вашими надежными помощниками, облегчающими отеки. Важно понимать, что если отеки беспокоят вас регулярно, важно найти первопричину и работать с ней.
Правильное питание поможет от отеков (фото: instagram.com/happynadyaz)
Обычно чем больше вы пьете, тем лучше организм будет поддерживать водно-солевой и электролитный баланс. Поэтому пейте достаточно чистой воды.
Если вы активно занимаетесь спортом, бегаете на жаре, то желательно приготовить электролитические напитки.
Ломтики огурца можно использовать местно, чтобы успокоить отечность на лице.⠀
Можно добавить щедрое количество петрушки в любой прием пищи в течение дня, это поддержит почки. Петрушка естественный и мягкий диуретик.⠀
Клюквенный сок используют женщины во всем мире для профилактики и лечения цистита и других заболеваний мочевого пузыря. Клюква особенно полезна, так как обладает мочегонным действием, в тоже время сохраняя калий в организме.⠀
В моих программах я часто рекомендую одуванчик как мягкое средство для поддержки печени, но также одуванчик обладает и диуретическим свойством.
Добавьте чай из корня одуванчика, желательно в 1 половине дня, через 30 минут после еды. Если вы никогда раньше не пили такой чай, начинайте с маленького количества.
Сельдерей, картофель, картофель, свекла и имбирь тоже помогут от отеков. А еще важно двигаться: прогулка, йога, плавание, чтобы лимфосистема хорошо работала, нужно постоянное движение в течение дня", - написала Надя.
Напомним, что диетолог перечислила суперфуды, которые помогут мозгу лучше работать.