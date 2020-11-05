Проти набряків: нутриціолог назвала 9 простих і доступних продуктів

Фахівець з харчування назвала продукти від набряків
Нутриціолог Надя Андрєєва вже розповіла, які продукти-суперфуды для імунітету варто їсти в сезон холодів, щоб не хворіти. А ось що робити з набряками, на які багато хто скаржиться в будь-який час року? Фахівець з харчування запевняє, що якщо включити в свій раціон ці 9 простих і доступних усім продуктів, то, у більності випадків, з цією проблемою можна буде розпрощатися.
"Багато хто скаржиться на набряки не тільки в розпал літнього сезону, а й протягом року. Я хочу поділитися з вами продуктами, які легко купити в будь-якому магазині і які стануть вашими надійними помічниками, які полегшують набряки. Важливо розуміти, що якщо набряки турбують вас регулярно, важливо знайти першопричину і працювати з нею.
Правильне харчування допоможе від набряків (фото: instagram.com/happynadyaz)
Звичайно чим більше ви п'єте, тим краще організм буде підтримувати водно-сольовий і електролітний баланс. Тому пийте достатньо чистої води.
Якщо ви активно займаєтеся спортом, бігаєте на спеці, то бажано приготувати електролітичні напої.
Скибочки огірка можна використовувати місцево, щоб заспокоїти набряклість на обличчі.⠀
Можна додати щедре кількість петрушки в будь-який прийом їжі протягом дня, це підтримає нирки. Петрушка природний і м'який діуретик.⠀
Журавлинний сік використовують жінки у всьому світі для профілактики і лікування циститу та інших захворювань сечового міхура. Журавлина особливо корисна, так як має сечогінну дію, водночас зберігаючи калій в організмі.⠀
В моїх програмах я часто рекомендую кульбабу як м'який засіб для підтримки печінки, а також кульбаба має діуретичну властивість.
Додайте чай з кореня кульбаби, бажано в 1 половині дня, через 30 хвилин після їжі. Якщо ви ніколи раніше не пили такий чай, починайте з невеликої кількості.
Селера, картопля, картопля, буряк і імбир теж допоможуть від набряків. А ще важливо рухатися: прогулянка, йога, плавання, щоб лімфосістема добре працювала, потрібно постійний рух протягом дня", - написала Надя.
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