Провоцируют переедание и крадут энергию: диетолог назвала продукты, с которыми стоит расстаться

Посмотрите на свой рацион и постарайтесь разделить свои продукты на цельные и не цельные, то есть, когда при изготовлении продукта были добавлены пищевые вещества, сделанные из переработанных субстанций: муки, сахара, крахмала, яичного или соевого порошка, трансжиров и прочих добавок.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если в вашем рационе много таких продуктов, то это может быть причиной переедания, лишнего веса, воспалительных заболеваний, плохого самочувствия и многого другого!

Согласно научным исследованиям, продукты с высокой степенью обработки хуже насыщают, съедаются быстрее и содержат больше калорий по сравнению с цельными продуктами с минимальной степенью обработки.



Что же не так с обработанными и такими вкусными продуктами?

как правило, они содержат добавленный сахар и, часто, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, либо другие искусственные химические вещества, которые добавлены, чтобы сделать пищу более вкусной, что, конечно ж, вызовет у вас повышенное влечение к такой пище и как следствие переедание;

продукты с высокой степенью обработки часто содержат много простых углеводов, что приводит к более быстрому чувству голода и более быстрому последующему насыщению и, как следствие, снижение энергии;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ультра обработанные продукты содержат очень мало необходимых питательных веществ по сравнению с цельными или минимально обработанными продуктами;

большинство пищевых продуктов, подвергшихся переработке, содержат очень мало клетчатки, поскольку при обработке натуральная клетчатка теряется... А о пользе клетчатки известно всем.

производители часто обрабатывают пищу так, что ее очень легко жевать и глотать. Поскольку большая часть клетчатки теряется во время обработки, для приема пищи и переваривания обработанных пищевых продуктов требуется меньше энергии, чем для цельных или менее обработанных пищевых продуктов. В результате легче съесть больше этих продуктов за более короткие периоды времени. При этом человек потребляет больше калорий и меньше расходует их на пищеварение, чем при употреблении цельной пищи;

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