Провоцируют переедание и крадут энергию: диетолог назвала продукты, с которыми стоит расстаться

Обработанные продукты часто вызывают повышенний аппетит, рука так и тянеться за ними, в результате – переедание, лишний вес, упадок сил и воспаления в организме.
О том, от каких продуктов и блюд стоит отказаться, рассказала в Instagram диетолог Ольга Безуглая.
Посмотрите на свой рацион и постарайтесь разделить свои продукты на цельные и не цельные, то есть, когда при изготовлении продукта были добавлены пищевые вещества, сделанные из переработанных субстанций: муки, сахара, крахмала, яичного или соевого порошка, трансжиров и прочих добавок.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если в вашем рационе много таких продуктов, то это может быть причиной переедания, лишнего веса, воспалительных заболеваний, плохого самочувствия и многого другого!
Согласно научным исследованиям, продукты с высокой степенью обработки хуже насыщают, съедаются быстрее и содержат больше калорий по сравнению с цельными продуктами с минимальной степенью обработки.
Что же не так с обработанными и такими вкусными продуктами?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)
Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко раскрыла правду о йогуртах.