Провокують переїдання і крадуть енергію: дієтолог назвала продукти, з якими варто розлучитися

Оброблені продукти часто викликають підвищений апетит, рука так і тягнеться за ними, в результаті – переїдання, зайва вага, занепад сил і запалення в організмі.
Про те, від яких продуктів і страв варто відмовитися, розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.
Подивіться на свій раціон і постарайтеся розділити свої продукти на цільні і не цільні, тобто, коли при виготовленні продукту були додані харчові речовини, зроблені з перероблених субстанцій: борошна, цукру, крохмалю, яєчного або соєвого порошку, трансжирів та інших добавок.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо у вашому раціоні багато таких продуктів, то це може бути причиною переїдання, зайвої ваги, запальних захворювань, поганого самопочуття і багато чого іншого!
Згідно з науковими дослідженнями, продукти з високим ступенем обробки гірше насичують, з'їдаються швидше і містять більше калорій в порівнянні з цільними продуктами з мінімальним ступенем обробки.
Що ж не так з обробленими і такими смачними продуктами?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розкрила правду про йогуртах.