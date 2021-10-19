Закупорка пищевода: нутрициолог рассказала, чем грозят популярные продукты из Instagram

Ягоды годжи и асаи, семена льна и чиа, кокосовое масло, киноа и амарант, альтернативная пшеничная мука, растительное молоко…
Благодаря соцсетям, в частности, Instagram, где каждый "зожник" спешит выставить фото с авокадо, кажется, что других продуктов-антиоксидантов просто не существует и срочно нужно бежать за чаем матча.
Но на деле без всех этих раскрученных продуктов можно легко прожить! И при этом питаться сбалансированно, получая все необходимые нутриенты.
Более того: при неправильном применении, некоторые из таких продуктов могут нанести вред организму. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
Кроме кокоса и киви есть еще полезности на наших просторах (фото: pexels.com)
Когда говорят о ягодах годжи или асаи, рассказывают истории об антиоксидантной активности. Но смородина, малина и черника тоже обладают этими свойствами.
Семена льна и чиа содержат много питательных веществ. Однако любые семена - продукт жирный и высококалорийный, поэтому относительно реальных размеров порций мы получаем не так много нутриентов.
Семена льна и чиа нужно еще правильно есть! Семена льна лучше измельчать, ведь это облегчает их переваривание. Цельные семена могут пройти через ЖКТ и покинуть толстый кишечник в непереваренном виде.
Не следует есть много семян льна за раз, чтобы не закупорить кишечник. И важно запивать их большим количеством воды.
Чиа следует замачивать либо добавлять в продукты, которые содержат жидкость, например, овсянку или йогурт. Есть чиа в сухом виде и запивать водой не нужно, поскольку они быстро разбухают и даже могут вызвать закупорку пищевода!
Семена льна и чиа могут взаимодействовать с медицинскими препаратами, поэтому если вы принимаете лекарства и покупаете семена, следует советоваться с врачом, когда и как их лучше есть.
Жизнь без авокадо - это возможно? (фото: pexels.com)
Авокадо - в нем нет ничего такого, чего мы не можем получить из других продуктов.
Киноа и амарант выигрывают по отдельным нутриентам (в них больше калия и магния, в амаранте - еще и кальция), но в остальном по составу питательных веществ они практически идентичны гречке, перловке и булгуру.
Альтернативную муку рекламируют как замену пшеничной, в которой содержится глютен. Однако он для большинства людей не страшен!⠀
Растительное молоко - альтернатива для людей с аллергией на молочный белок или непереносимостью лактозы. Но по нутриентам растительное далеко не всегда приравнивается к молоку животных.
Чай матча - это просто чай. Не стоит вешать на него ярлык "лечит от таких-то болезней…". Делайте выводы.