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Закупорка пищевода: нутрициолог рассказала, чем грозят популярные продукты из Instagram

Автор: Татьяна Турчаникова

Ягоды годжи и асаи, семена льна и чиа, кокосовое масло, киноа и амарант, альтернативная пшеничная мука, растительное молоко…

Благодаря соцсетям, в частности, Instagram, где каждый "зожник" спешит выставить фото с авокадо, кажется, что других продуктов-антиоксидантов просто не существует и срочно нужно бежать за чаем матча.

Но на деле без всех этих раскрученных продуктов можно легко прожить! И при этом питаться сбалансированно, получая все необходимые нутриенты.

Более того: при неправильном применении, некоторые из таких продуктов могут нанести вред организму. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Кроме кокоса и киви есть еще полезности на наших просторах (фото: pexels.com)

  • Когда говорят о ягодах годжи или асаи, рассказывают истории об антиоксидантной активности. Но смородина, малина и черника тоже обладают этими свойствами.
  • Семена льна и чиа содержат много питательных веществ. Однако любые семена - продукт жирный и высококалорийный, поэтому относительно реальных размеров порций мы получаем не так много нутриентов.
  • Семена льна и чиа нужно еще правильно есть! Семена льна лучше измельчать, ведь это облегчает их переваривание. Цельные семена могут пройти через ЖКТ и покинуть толстый кишечник в непереваренном виде.
  • Не следует есть много семян льна за раз, чтобы не закупорить кишечник. И важно запивать их большим количеством воды.
  • Чиа следует замачивать либо добавлять в продукты, которые содержат жидкость, например, овсянку или йогурт. Есть чиа в сухом виде и запивать водой не нужно, поскольку они быстро разбухают и даже могут вызвать закупорку пищевода!
  • Семена льна и чиа могут взаимодействовать с медицинскими препаратами, поэтому если вы принимаете лекарства и покупаете семена, следует советоваться с врачом, когда и как их лучше есть.

Жизнь без авокадо - это возможно? (фото: pexels.com)

  • Авокадо - в нем нет ничего такого, чего мы не можем получить из других продуктов.
  • Киноа и амарант выигрывают по отдельным нутриентам (в них больше калия и магния, в амаранте - еще и кальция), но в остальном по составу питательных веществ они практически идентичны гречке, перловке и булгуру.
  • Альтернативную муку рекламируют как замену пшеничной, в которой содержится глютен. Однако он для большинства людей не страшен!⠀
  • Растительное молоко - альтернатива для людей с аллергией на молочный белок или непереносимостью лактозы. Но по нутриентам растительное далеко не всегда приравнивается к молоку животных.
  • Чай матча - это просто чай. Не стоит вешать на него ярлык "лечит от таких-то болезней…". Делайте выводы.

Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать надпочечники, полезные продукты.

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