Закупорка пищевода: нутрициолог рассказала, чем грозят популярные продукты из Instagram

Благодаря соцсетям, в частности, Instagram, где каждый "зожник" спешит выставить фото с авокадо, кажется, что других продуктов-антиоксидантов просто не существует и срочно нужно бежать за чаем матча.

Ягоды годжи и асаи, семена льна и чиа, кокосовое масло, киноа и амарант, альтернативная пшеничная мука, растительное молоко…

Но на деле без всех этих раскрученных продуктов можно легко прожить! И при этом питаться сбалансированно, получая все необходимые нутриенты.

Более того: при неправильном применении, некоторые из таких продуктов могут нанести вред организму. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.