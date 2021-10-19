Закупорка стравоходу: нутриціолог розповіла, чим загрожують популярні продукти з Instagram

Ягоди годжі і асаї, насіння льону і чіа, кокосове масло, кіноа і амарант, альтернативна пшеничному борошну, рослинне молоко…
Завдяки соцмережам, зокрема, Instagram, де кожен "зожник" поспішає виставити фото з авокадо, здається, що інших продуктів-антиоксидантів просто не існує і терміново потрібно бігти за чаєм матча.
Але на ділі без всіх цих розкручених продуктів можна легко прожити! І при цьому харчуватися збалансовано, отримуючи всі необхідні нутрієнти.
Більш того: при неправильному застосуванні, деякі з таких продуктів можуть завдати шкоди організму. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
Крім кокоса і ківі є ще корисності на наших просторах (фото: pexels.com)
Коли говорять про ягодах годжі або асаї, розповідають історії про антиоксидантну активність. Проте смородина, малина і чорниця теж володіють цими властивостями.
Насіння льону та чіа містять багато поживних речовин. Однак будь-які насіння - продукт жирний і висококалорійний, тому щодо реальних розмірів порцій ми отримуємо не так багато нутрієнтів.
Насіння льону та чіа потрібно ще правильно їсти! Насіння льону краще подрібнювати, адже це полегшує їх перетравлення. Цілісне насіння може пройти через шлунково-кишковиц тракт і покинути товстий кишечник в неперетравленому вигляді.
Не слід їсти багато насіння льону за раз, щоб не закупорити кишечник. І важливо запивати їх великою кількістю води.
Чіа слід замочувати або додавати в продукти, які містять рідину, наприклад, вівсянку або йогурт. Їсти чіа в сухому вигляді і запивати водою не потрібно, оскільки вони швидко розбухають і навіть можуть викликати закупорку стравоходу!
Насіння льону та чіа можуть взаємодіяти з медичними препаратами, тому якщо ви приймаєте ліки і купуєте насіння, слід радитися з лікарем, коли і як їх краще їсти.
Життя без авокадо - це можливо? (фото: pexels.com)
Авокадо - у ньому немає нічого такого, чого ми не можемо отримати з інших продуктів.
Кіноа і амарант виграють по окремих нутрієнтів (в них більше калію і магнію, в амаранті - ще й кальцію), але в іншому за складом поживних речовин вони практично ідентичні гречці, перловці і булгуру.
Альтернативне борошно рекламують як заміну пшеничному, в якому міститься глютен. Однак він для більшості людей не страшний!
Рослинне молоко - альтернатива для людей з алергією на молочний білок або непереносимістю лактози. Але по нутрієнтам рослинне далеко не завжди прирівнюється до молока тварин.
Чай матча - це просто чай. Не варто вішати на нього ярлик "лікує від таких-то хвороб...". Робіть висновки.