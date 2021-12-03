Пять кило уйдут легко: диетолог рассказала, как похудеть к новогоднему корпоративу

Хочу похудеть к новогоднему корпоративу! Получится? Да, если до идеального веса вам необходимо скинуть 3-5 кг.
В диетологии оптимальным считается терять в месяц не более 5 кг. И это будет качественное снижение веса, рассказала в своем Instagram диетолог и нутрициолог Марина Сергеева.
Вместо пищевого мусора - полезности (фото: pexels.com)
Если вы дисциплинированны, этих простых шагов вам будет достаточно, чтобы за месяц сбросить лишние 5 кг.
Неужели это так просто? Да, такие результаты получить реально. Но только при соблюдении всех рекомендаций специалиста.
Не стоит назначать себе БАДы самостоятельно, обратитесь к специалисту по питанию.
Раньше врач дала простой рецепт для семейного завтрака, который можно приготовить за 15 минут.