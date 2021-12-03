Пять кило уйдут легко: диетолог рассказала, как похудеть к новогоднему корпоративу

Простые шаги к похудению (фото: pexels.com)

Как быстро похудеть: что можно начать делать самостоятельно уже сегодня⠀

Убрать из рациона так называемый пищевой мусор: полуфабрикаты, колбасу и т. п.⠀.

Исключить или минимизировать быстрые углеводы: сахар, конфеты, мучное, дрожжевое, картофель, макароны, белый рис.

Организовать для себя три полноценных приема пищи, без перекусов.

Следить за водным режимом.⠀

Вместо пищевого мусора - полезности (фото: pexels.com)

Если вы дисциплинированны, этих простых шагов вам будет достаточно, чтобы за месяц сбросить лишние 5 кг.

Что делать, если не получается самостоятельно? Обратиться к специалисту. С нутрициологом процесс снижения веса будет проходить быстрее и эффективнее. Если совместить питание с приемом добавок для улучшения процессов пищеварения, результат не заставит себя ждать.

Неужели это так просто? Да, такие результаты получить реально. Но только при соблюдении всех рекомендаций специалиста.

Не стоит назначать себе БАДы самостоятельно, обратитесь к специалисту по питанию.