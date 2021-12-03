П'ять кіло підуть легко: дієтолог розповіла, як схуднути до новорічного корпоративу

Хочу схуднути до новорічного корпоративу! Вийде? Так, якщо до ідеальної ваги вам необхідно скинути 3-5 кг.
У дієтології оптимальним вважається втрачати в місяць не більше 5 кг. І це буде якісне зниження ваги, розповіла в своєму Instagram дієтолог і нутриціолог Марина Сергєєва.
Замість харчового сміття - корисності (фото: pexels.com)
Якщо ви дисципліновані, цих простих кроків вам буде достатньо, щоб за місяць скинути зайві 5 кг.
Невже це так просто? Так, такі результати отримати реально. Але тільки при дотриманні всіх рекомендацій фахівця.
Не варто призначати собі БАДи самостійно, зверніться до фахівця з харчування.
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