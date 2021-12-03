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П'ять кіло підуть легко: дієтолог розповіла, як схуднути до новорічного корпоративу

Автор: Тетяна Турчанікова

Хочу схуднути до новорічного корпоративу! Вийде? Так, якщо до ідеальної ваги вам необхідно скинути 3-5 кг.

У дієтології оптимальним вважається втрачати в місяць не більше 5 кг. І це буде якісне зниження ваги, розповіла в своєму Instagram дієтолог і нутриціолог Марина Сергєєва.

Прості кроки до схуднення (фото: pexels.com)

Як швидко схуднути: що можна почати робити самостійно вже сьогодні⠀

  • Прибрати з раціону так зване харчове сміття: напівфабрикати, ковбасу тощо.
  • Виключити або мінімізувати швидкі вуглеводи: цукор, цукерки, борошняне, дріжджове, картоплю, макарони, білий рис.
  • Організувати для себе три повноцінних прийоми їжі, без перекусів.
  • Стежити за водним режимом.⠀

Замість харчового сміття - корисності (фото: pexels.com)

Якщо ви дисципліновані, цих простих кроків вам буде достатньо, щоб за місяць скинути зайві 5 кг.

  1. Що робити, якщо не виходить схуднути самостійно? Звернутися до фахівця. З нутриціологом процес зниження ваги буде проходити швидше і ефективніше.
  2. Якщо поєднати харчування з прийомом добавок для поліпшення процесів травлення, результат не змусить себе чекати.

Невже це так просто? Так, такі результати отримати реально. Але тільки при дотриманні всіх рекомендацій фахівця.

Не варто призначати собі БАДи самостійно, зверніться до фахівця з харчування.

Раніше лікар дала простий рецепт для сімейного сніданку, який можна приготувати за 15 хвилин.

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