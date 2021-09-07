Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы

Что нужно, чтобы щитовидная железа работала, как часы, и никогда не болела? Пять простых, но крайне важных составляющих.
Эти топ-5 пунктов перечислила в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
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Расшифровка:
Это люди, которым все время нужно быть сильными, но часто они очень ранимые и поэтому надевают маску сильного и успешного, чтобы скрыть свои слабости, потому как для них это позорно. Это люди, которые помогают другим в ущерб своим потребностям и не могут об этом сказать. В итоге их "жизненная батарейка" садится. Улыбаемся и машем, стиснув зубы - вот девиз этих людей.
Теперь понимаете рецепт хорошего метаболизма и здоровья? Безделье где-нибудь в Бразилии (в любой теплой стране), в гамаке на пляже, в тени пальмы под шепот прибоя с любимым человеком под тестостероном.
Раньше нутрициолог рассказала, как ни в коем случае нельзя чистить печень.