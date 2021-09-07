Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы

Теплая погода, гамак, любимый человек рядом - путь к здоровой щитовидке (фото: pexels.com)

Чтобы щитовидная железа работала, как часы, нужно:

Тепло и солнце,

Спокойствие и релакс,

Море и океан,

Свежий воздух,

Чтобы ее любили и принимали, возможность высказать свои желания, дискомфорт и недовольство.

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Тепло и солнце - это витамин Д, иммуномодулятор всея тела человеческого (фото: pexels.com)

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Расшифровка:

Тепло и солнце - это витамин Д, иммуномодулятор всея тела человеческого, а также это снижение потребности в поддержании тепла тела, а значит и излишней нагрузки на ЩЖ.

- это витамин Д, иммуномодулятор всея тела человеческого, а также это снижение потребности в поддержании тепла тела, а значит и излишней нагрузки на ЩЖ. Спокойствие и релакс - это нормальный уровень кортизола, а значит - нормальная конверсия Т4 в Т3 и отсутствие гипотиреоза.

- это нормальный уровень кортизола, а значит - нормальная конверсия Т4 в Т3 и отсутствие гипотиреоза. Море и океан - это источники йода и цинка (вода, воздух, рыба, морепродукты и водоросли). Йод основа синтеза гормонов щитовидки, а цинк помогает этому процессу. Так же море и океан - источники омега 3 - главного врага воспаления.

- это источники йода и цинка (вода, воздух, рыба, морепродукты и водоросли). Йод основа синтеза гормонов щитовидки, а цинк помогает этому процессу. Так же море и океан - источники омега 3 - главного врага воспаления. Свежий воздух - это кислород, а значит - нормальное тканевое дыхание органа. Поэтому проверяйтесь на наличие анемий и больше дышите свежим воздухом. Довольно часто при гипотиреозе есть дефицит железа или В12 с В9.

- это кислород, а значит - нормальное тканевое дыхание органа. Поэтому проверяйтесь на наличие анемий и больше дышите свежим воздухом. Довольно часто при гипотиреозе есть дефицит железа или В12 с В9. Согласно психосоматике, проблемы ЩЖ - это невысказанные обиды, недовольства, нереализованность, потому что закрывают рот и не дают заявить о себе. Когда не понимают и не принимают.

Это люди, которым все время нужно быть сильными, но часто они очень ранимые и поэтому надевают маску сильного и успешного, чтобы скрыть свои слабости, потому как для них это позорно. Это люди, которые помогают другим в ущерб своим потребностям и не могут об этом сказать. В итоге их "жизненная батарейка" садится. Улыбаемся и машем, стиснув зубы - вот девиз этих людей.