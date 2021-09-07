П'ять складових: лікар розповіла, що потрібно, щоб щитовидка працювала, як годинник

Що потрібно, щоб щитовидна залоза працювала, як годинник, і ніколи не хворіла? П'ять простих, але вкрай важливих складових.
Ці топ-5 пунктів перерахувала у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
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Розшифровка:
Це люди, яким весь час потрібно бути сильними, але часто вони дуже ранимі і тому надягають маску сильного і успішного, щоб приховати свої слабкості, тому як для них це ганебно. Це люди, які допомагають іншим на шкоду своїм потребам і не можуть про це сказати. В результаті їх "життєва батарейка" сідає. Посміхаємося і махаємо, зціпивши зуби - ось девіз цих людей.
Тепер розумієте рецепт хорошого метаболізму і здоров'я? Релакс де-небудь в Бразилії (в будь-якій теплій країні), в гамаку на пляжі, в тіні пальми під шепіт прибою з коханою людиною під тестостероном.
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