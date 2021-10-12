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Вместо рафинированного сахара: нутрициолог назвала топ-5 небанальных и полезных сладостей

Автор: Татьяна Турчаникова

Рафинированный сахар не несет никакой пользы организму, а вот вреда от него - масса. Об этом то и дело твердят все по очереди специалисты по питанию. Хочется отказаться от вредного сахара, но нет идей, чем его заменить?

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram привела целый список из топ-5 вкусных и, главное, сладких пунктов.

Я составила этот топ, руководствуясь тремя критериями:

  1. В них должны содержаться питательные вещества: витамины, минералы, клетчатка либо они должны обладать функциональными свойствами, помимо наличия нутриентов (как в случае с агар-агаром).
  2. Они должны содержать мало добавленного сахара, а в идеале - без него.
  3. Они должны быть по-настоящему сладкими или хотя бы просто вкусными.

Фрукты и сухофрукты - по сути, сладости, но полезные (фото: pexels.com)

Топ-5 полезных сладостей

  • Сладость №1 - фрукты и сухофрукты

Если для вас фрукт может заменить формальную сладость, в первую очередь, выбирайте именно его.

Это источники витамина С, А, фолата (витамин В9), а также калия, клетчатки, антиоксидантов и воды!

Сухофрукты намного калорийнее, чем свежие фрукты. При этом они являются замечательным источником клетчатки и калия.

  • Сладость №2 - пастила без добавленного сахара

Я бы не сравнивала пастилу с фруктами. Когда фрукты перетираются в однородную массу, разрушаются их растительные клеточные стенки. Это приводит к снижению количества клетчатки.

А еще из-за воздействия температур фрукты из состава пастилы теряют термочувствительные витамины, например витамин С и фолат.

Однако часть питательных веществ все-таки остается, что делает пастилу неплохим вариантом для сладости.

  • Сладость №3 - зефир на пектине или агар-агаре

Агар - это смесь полисахаридов ("сложных" углеводов), которая способствует поддержанию чувства сытости. А еще он способствует нормализации работы кишечника и стимулирует его к выведению содержимого.

Пектин - это разновидность клетчатки. Фактически большая часть потребляемой нами клетчатки - именно пектины. Они "связывают" желчные кислоты и тяжелые металлы, а также работают как пища для кишечной микрофлоры. А еще могут положительно влиять на уровень холестерина.

Йогурты - это еще и пробиотики (фото: pexels.com)

  • Сладость №4 - йогурт с добавками

Да, мы получим добавленный сахар, но вместе с этим и нутриенты из молочной группы: белок, кальций, витамин В12, фосфор. Дополнительный бонус - пробиотики.

  • Сладость №5 - арахисовая паста без соли и прочих добавок

Всего в 1 чайной ложке арахисовой пасты есть заметное количество ниацина, фолата, витамина Е, фосфора, а также 3,5 г белка и почти 1 г клетчатки.

Раньше нутрициолог открыла простой секрет, как удержать стабильный вес.

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