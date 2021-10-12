Замість рафінованого цукру: нутриціолог назвала топ-5 небанальних та корисних солодощів

Рафінований цукор не несе ніякої користі організму, а ось шкоди від нього - маса. Про це раз у раз твердять всі по черзі фахівці з харчування. Хочеться відмовитися від шкідливого цукру, але немає ідей, чим його замінити?
Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram навела цілий список з топ-5 смачних і, головне, солодких пунктів.
Я склала цей топ, керуючись трьома критеріями:
Якщо для вас фрукт може замінити формальну солодкість, в першу чергу, вибирайте саме його.
Це джерела вітаміну С, а, фолату (вітамін В9), а також калію, клітковини, антиоксидантів і води!
Сухофрукти набагато калорійніше, ніж свіжі фрукти. При цьому вони є чудовим джерелом клітковини і калію.
Я б не порівнювала пастилу з фруктами. Коли фрукти перетираються в однорідну масу, руйнуються їх рослинні клітинні стінки. Це призводить до зниження кількості клітковини.
А ще через вплив температур фрукти зі складу пастили втрачають термочутливі вітаміни, наприклад вітамін С і фолат.
Однак частина поживних речовин все-таки залишається, що робить пастилу непоганим варіантом для солодощі.
Агар - це суміш полісахаридів ("складних" вуглеводів), яка сприяє підтримці почуття ситості. А ще він сприяє нормалізації роботи кишечника і стимулює його до виведення вмісту.
Пектин - це різновид клітковини. Фактично велика частина споживаної нами клітковини - саме пектини. Вони "пов'язують" жовчні кислоти і важкі метали, а також працюють як їжа для кишкової мікрофлори. А ще можуть позитивно впливати на рівень холестерину.
Йогурти - це ще й пробіотики (фото: pexels.com)
Так, ми отримаємо доданий цукор, але разом з цим і нутрієнти з молочної групи: білок, кальцій, вітамін В12, фосфор. Додатковий бонус - пробіотики.
Всього в 1 чайній ложці арахісової пасти є помітна кількість ніацину, фолату, вітаміну Е, фосфору, а також 3,5 г білка і майже 1 г клітковини.
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