Секрет простой: нутрициолог рассказала, как удержать стабильный вес

"Как быть всегда в стабильном весе и не поправляться", - один из самых часто задаваемых вопросов специалисту по питанию.

Секрет тут один, и он достаточно простой - дисциплина. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Самое главное - регулярность (фото: pexels.com)

Что касается веса, то я, как и любой человек, его набираю, стоит мне ослабить контроль за питанием и пропустить тренировки. При моем типе фигуры и невысоком росте это происходит очень стремительно. Поэтому мне приходится всегда держать руку на пульсе.

5 пунктов, которые позволяют удерживать стабильный вес:

Питание

Я годами формировала свои пищевые привычки по методу тарелки. На моей идеальной тарелке есть все, но в умеренных объемах. Я, как и все, люблю поесть, особенно углеводы: пасту, хлеб, бургер и др. Меня радует, что я научилась формировать здоровую тарелку, не исключая ничего из своего рациона.

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И именно благодаря дисциплинированному соблюдению этого метода мне удается поддерживать вес и хорошее качество тела, будучи уже в том возрасте, когда физиологические изменения начинают этому сильно мешать.

Вы уже определились, что должно быть на вашей идеальной тарелке? (фото: pexels.com)

Многие женщины впервые сталкиваются с проблемой набора веса, казалось бы, из воздуха именно в этот период. А кто-то к этому моменту уже окончательно признает свое поражение и навсегда опускает руки.

Регулярные силовые тренировки

Это условие дает дополнительный расход калорий и позволяет в норме поддерживать мышечную массу, которая стремительно снижается с возрастом. Тело дряблеет на глазах, если снижается количество тренировок и их качество. Хочу, не хочу, дождь, снег, вечеринка - я иду на тренировку, всем рекомендую не пропускать.

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Сон

Знаю, что очень сложно ложиться до 12:00. Обычно отойти ко сну у меня получается около часа ночи. Ритм жизни изменился, и получить сообщение от незнакомого мне человека в полночь уже не шокирует так, как раньше. Но если я легла позже 1:00, то все - пиши пропало. Весь день наперекосяк - энергии нет, тренироваться не хочется, режим питания не соблюдается.

Алкоголь

Не для всех очевидное, но действительно важное условие - это уменьшение количества и частоты его употребления.