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Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організму

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Субота 09 жовтня 2021 12:09
Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організму Нутриціолог Наталія Нутрі (фото: instagram.com/natalinutri)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто пов'язує свою дратівливість, часту відсутність настрою і навіть випадання волосся або суху шкіру просто зі зміною сезону, з приходом осені.

Насправді причина може критися у відсутності потрібних організму вітамінів і елементів. Наприклад, все вище перераховане може говорити про те, що людині не вистачає цинку.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Наталія Нутрі. Вона дала список продуктів, багатих цинком.

Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організмуПродукти, в яких міститься цинк (фото: pexels.com)

Цинк - є різновидом металу - це незамінний елемент, присутній у вкрай малій кількості. Насправді, в малих кількостях цинк необхідний нашому організму кожен день.

Для чого потрібен цинк?

Сприяє виробленню, росту і відновленню гормонів, з цієї причини навіть невеликий дефіцит цього елемента здатний підвищити ризик безпліддя і діабету.

  • Потрібно для синтезу білків, в тому числі колагену, і формування кісток
  • Бере участь в процесах ділення і диференціювання клітин
  • Бере участь у формуванні Т-клітинного імунітету
  • Відіграє важливу роль в процесах регенерації шкіри, росту волосся і нігтів, секреції сальних залоз
  • Діє як антиоксидант, бореться з ушкодженнями, викликаними вільними радикалами і уповільнює процес старіння
  • Сприяє всмоктуванню вітаміну Е і підтримці нормальної концентрації цього вітаміну в крові
  • Бере участь в кровотворенні
  • Має детоксикуючу дію - сприяє видаленню з організму двоокису вуглецю

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Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організмуДратівливість і стомлюваність говорять про брак цинку (фото: pexels.com)

Вітаміни і мінерали: нутриціолог дала список продуктів для густих і блискучих волосся

Ознаки дефіциту цинку

  • Дратівливість, низька кислотність, стомлюваність, втрата пам'яті, порушення сну, гіперактивність, зниження гостроти зору, втрата смакових відчуттів, виразки в роті, розлад нюху;

  • Зменшення маси тіла, схуднення, лускаті висипання на шкірі, вугри, фурункульоз, екзема, дерматит, псоріаз, трофічні виразки, погане загоєння ран, розшаровування нігтів, поява на них білих плям, тьмяний колір волосся;

  • Лупа, уповільнення росту, випадання волосся, зниження рівня інсуліну, затримка росту, пізнэ статеве дозрівання у дітей, особливо у хлопчиків;
  • Зниження Т-клітинного імунітету, зниження опірності інфекціям, часті і тривалі простудні захворювання.

Оптимум:

Дорослі і діти після 1 місяця життя

- 80-120 мкг / дл,

- 13-18, 35 мкмоль / л

Де брати цинк: список продуктів

М'ясо, печінка, риба і морепродукти (устриці, молюски, оселедець), зародки пшениці, бурий рис, овес, морква, горох, цибуля, шпинат, горіхи.

Раніше нутриціолог розповіла, який засіб швидко поставить на ноги після застуди або грипу.

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