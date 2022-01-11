Как разгрузить организм после праздников: список продуктов для детокса

Новогодние празники остались позади, но многие до сих пор чувствует их "последствия": лишние еда и напитки могут еще долго о себе напоминать тяжестью в желудке и усталостью.

Так что самое время помочь своему организму очиститься и восстановиться после празднований! Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что для этого необязательно полностью отказываться от еды и устраивать дни на воде с лимоном. Достаточно пересмотреть питание и выбрать правильные продукты для детокса.

Список обязательных продуктов Клетчатка.

Крестоцветные овощи и продукты, богатые серой.

Антиоксиданты и фитохимические вещества.

Витамины С и Е (из зелени и овощей) помогают эффективнее выводить из организма тяжелые металлы.

Кинза (кориандр).⠀ Больше зелени! (фото: pexels.com) Что можно есть? Бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут).

Белое мясо, белая рыба (куриная грудка, индейка, белая морская рыба, лосось).

Квашенная капуста.

Кокосовое и миндальное молоко.

Крупы (без глютена) – овес и пшено(просо), бурый, дикий, красный и т.п. рис, гречка, киноа, амарант.

Мягкие сыры из козьего или овечьего молока.

Овощи.

Орехи и семена (сырые / сушеные тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, грецкие и кедровые орехи, миндаль).

Пряности и специи (укроп, петрушка, кинза, мята, базилик, куркума, перцы, имбирь, корица, кумин, чеснок).

Травяные чаи (мелисса, ромашка, имбирь, мята).

Фрукты с низким гликемическим индексом (до 50).

Яйца. От выпечки пока что стоит отказаться (фото: pexels.com) Что нельзя есть и употреблять Алкоголь. Арахис. Выпечка. Глютен. Кофе. Молоко и молочные продукты из коровьего молока. Соевые продукты (включая тофу и соевое молоко). Сахар (все его виды, в том числе и сиропы). Соль (в большом количестве). Фрукты с очень высоким гликемическим индексом и сухофрукты. Очень важно читать все этикетки, по минимуму покупать готовые и пакетированные продукты, так как состав у таких продуктов оставляет желать лучшего. Также рекомендуется исключить из рациона белое мясо и рыбу, оставив в качестве источника аминокислот только яйца. Это необходимо для уменьшения нагрузки на ЖКТ, но не всегда и не всем. Проходить детокс рекомендуется 2 раза в год, причем с отличием питания в летний и зимний период.