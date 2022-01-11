Как разгрузить организм после праздников: список продуктов для детокса

Новогодние празники остались позади, но многие до сих пор чувствует их "последствия": лишние еда и напитки могут еще долго о себе напоминать тяжестью в желудке и усталостью.
Так что самое время помочь своему организму очиститься и восстановиться после празднований!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что для этого необязательно полностью отказываться от еды и устраивать дни на воде с лимоном. Достаточно пересмотреть питание и выбрать правильные продукты для детокса.
Список обязательных продуктов
Клетчатка.
Крестоцветные овощи и продукты, богатые серой.
Антиоксиданты и фитохимические вещества.
Витамины С и Е (из зелени и овощей) помогают эффективнее выводить из организма тяжелые металлы.
Кинза (кориандр).⠀
Больше зелени! (фото: pexels.com)
Что можно есть?
Бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут).
Белое мясо, белая рыба (куриная грудка, индейка, белая морская рыба, лосось).
Квашенная капуста.
Кокосовое и миндальное молоко.
Крупы (без глютена) – овес и пшено(просо), бурый, дикий, красный и т.п. рис, гречка, киноа, амарант.
Мягкие сыры из козьего или овечьего молока.
Овощи.
Орехи и семена (сырые / сушеные тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, грецкие и кедровые орехи, миндаль).