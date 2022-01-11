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Как разгрузить организм после праздников: список продуктов для детокса

Автор: Татьяна Турчаникова

Новогодние празники остались позади, но многие до сих пор чувствует их "последствия": лишние еда и напитки могут еще долго о себе напоминать тяжестью в желудке и усталостью.

Так что самое время помочь своему организму очиститься и восстановиться после празднований!

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что для этого необязательно полностью отказываться от еды и устраивать дни на воде с лимоном. Достаточно пересмотреть питание и выбрать правильные продукты для детокса.

Список обязательных продуктов

  • Клетчатка.
  • Крестоцветные овощи и продукты, богатые серой.
  • Антиоксиданты и фитохимические вещества.
  • Витамины С и Е (из зелени и овощей) помогают эффективнее выводить из организма тяжелые металлы.
  • Кинза (кориандр).⠀

Больше зелени! (фото: pexels.com)

Что можно есть?

  • Бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут).
  • Белое мясо, белая рыба (куриная грудка, индейка, белая морская рыба, лосось).
  • Квашенная капуста.
  • Кокосовое и миндальное молоко.
  • Крупы (без глютена) – овес и пшено(просо), бурый, дикий, красный и т.п. рис, гречка, киноа, амарант.
  • Мягкие сыры из козьего или овечьего молока.
  • Овощи.
  • Орехи и семена (сырые / сушеные тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, грецкие и кедровые орехи, миндаль).
  • Пряности и специи (укроп, петрушка, кинза, мята, базилик, куркума, перцы, имбирь, корица, кумин, чеснок).
  • Травяные чаи (мелисса, ромашка, имбирь, мята).
  • Фрукты с низким гликемическим индексом (до 50).
  • Яйца.

От выпечки пока что стоит отказаться (фото: pexels.com)

Что нельзя есть и употреблять

  1. Алкоголь.
  2. Арахис.
  3. Выпечка.
  4. Глютен.
  5. Кофе.
  6. Молоко и молочные продукты из коровьего молока.
  7. Соевые продукты (включая тофу и соевое молоко).
  8. Сахар (все его виды, в том числе и сиропы).
  9. Соль (в большом количестве).
  10. Фрукты с очень высоким гликемическим индексом и сухофрукты.
  11. Очень важно читать все этикетки, по минимуму покупать готовые и пакетированные продукты, так как состав у таких продуктов оставляет желать лучшего.
  12. Также рекомендуется исключить из рациона белое мясо и рыбу, оставив в качестве источника аминокислот только яйца. Это необходимо для уменьшения нагрузки на ЖКТ, но не всегда и не всем.

Проходить детокс рекомендуется 2 раза в год, причем с отличием питания в летний и зимний период.

Раньше нутрициолог рассказала, какой бутерброд полезно есть всем.

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