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Як розвантажити організм після свят: список продуктів для детоксу

Автор: Тетяна Турчанікова

Новорічні свята залишилися позаду, але багато хто досі відчуває їх "наслідки": зайві їжа та напої можуть ще довго про себе нагадувати тяжкістю у шлунку та втомою.

Тож саме час допомогти своєму організму очиститися та відновитись після святкувань!

Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що для цього необов'язково повністю відмовлятися від їжі та влаштовувати дні на воді з лимоном. Достатньо переглянути харчування та вибрати правильні продукти для детоксикації.

Список обов'язкових продуктів

  • Клітковина.
  • Хрестоцвіті овочі та продукти, багаті на сірку.
  • Антиоксиданти та фітохімічні речовини.
  • Вітаміни С та Е (із зелені та овочів) допомагають ефективніше виводити з організму важкі метали.
  • Кінза (коріандр).

Більше зелені! (фото: pexels.com)

Що можна їсти?

  • Бобові (чечевиця, квасоля, горох, нут).
  • Біле м'ясо, біла риба (куряча грудка, індичка, біла морська риба, лосось).
  • Квашена капуста.
  • Кокосове та мигдальне молоко.
  • Крупи (без глютену) - овес і пшоно (просо), бурий, дикий, червоний і т.п. рис, гречка, кіноа, амарант.
  • М'які сири з козячого чи овечого молока.
  • Овочі.
  • Горіхи та насіння (сирі / сушені гарбузове та соняшникове насіння, кунжут, волоські та кедрові горіхи, мигдаль).
  • Прянощі та спеції (кріп, петрушка, кінза, м'ята, базилік, куркума, перці, імбир, кориця, кумін, часник).
  • Трав'яний чай (меліса, ромашка, імбир, м'ята).
  • Фрукти із низьким глікемічним індексом (до 50).
  • Яйця.

Від випічки поки що варто відмовитись (фото: pexels.com)

Що не можна їсти та вживати

  • Алкоголь.
  • Арахіс.
  • Випічка.
  • Глютен.
  • Кава.
  • Молоко та молочні продукти з коров'ячого молока.
  • Соєві продукти (включаючи тофу та соєве молоко).
  • Цукор (всі його види, у тому числі і сиропи).
  • Сіль (у великій кількості).
  • Фрукти з дуже високим глікемічним індексом та сухофрукти.
  • Дуже важливо читати всі етикетки, щонайменше купувати готові та пакетовані продукти, тому що склад у таких продуктів залишає бажати кращого.
  • Також рекомендується виключити з раціону біле м'ясо та рибу, залишивши як джерело амінокислот тільки яйця. Це необхідно для зменшення навантаження на шлунково-кишковий тракт, але не завжди і не всім.

Проходити детокс рекомендується 2 рази на рік, причому з відмінністю харчування у літній та зимовий період.

Раніше нутріціолог розповіла, який бутерброд корисно їсти всім.

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