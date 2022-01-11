Як розвантажити організм після свят: список продуктів для детоксу

Новорічні свята залишилися позаду, але багато хто досі відчуває їх "наслідки": зайві їжа та напої можуть ще довго про себе нагадувати тяжкістю у шлунку та втомою.
Тож саме час допомогти своєму організму очиститися та відновитись після святкувань!
Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що для цього необов'язково повністю відмовлятися від їжі та влаштовувати дні на воді з лимоном. Достатньо переглянути харчування та вибрати правильні продукти для детоксикації.
Список обов'язкових продуктів
Клітковина.
Хрестоцвіті овочі та продукти, багаті на сірку.
Антиоксиданти та фітохімічні речовини.
Вітаміни С та Е (із зелені та овочів) допомагають ефективніше виводити з організму важкі метали.