Рецепт диетической кути от Олега Скрипки: запишите, чтобы не потерять

Рождество уже скоро будут праздновать в Украине и других странах мира. По случаю приближающегося светлого праздника легендарный украинский музыкант и лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поделился рецептом и особенностями приготовления рождественской кутьи.

Так, во время съемок концерта-награждения лучших песен 2020 года "Музыкальная платформа" на канале "Украина" артист подчеркнул, что заботится о своей физической форме и сейчас сидит на диете. Он заявил, что знает очень много вариантов, как приготовить самое известное рождественское блюдо и признался: ему нравится именно кутья из пророщенного зерна.

"Для приготовления нужны пророщенные зерна. Вкусное – это рожь. Кому как подходит: можно его подварить, а можно сырое", – сказал Скрипка.

А вот мак для кутьи, по словам Скрипки, нужно выбирать на рынке. Потому что вы можете по ошибке взять расфасованный прошлогодний мак, а он горчит.

Узвар нужно сварить из кисленьких яблок, чтобы слегка чувствовалась кислота. Если ее недостаточно, то добавьте в кутью лимон.

"Должен быть гречишный мед. А для вкуса можно добавить кедровых орешков и немного банана", – поделился артист.

Держите также лучший рецепт имбирных пряников ко Дню Николая.

Также ранее мы писали о том, что диетолог поделилась рецептами новогодних десертов для худеющих.