Прощайте, рецидивы: нутрициолог рассказала, как вылечить хронический цистит

Для начала важно убедиться, что это не кандидоз. Симптомы candida могут быть похожими с бактериальной инфекцией. Антибиотики, которые многие пьют при частых циститах, вызывают кандидоз!

То есть после лечения цистита антибиотиками могла развиться кандида.Человек думает, что это опять цистит и пьет антибиотики. Но это уже кандида – и лечение нужно совершенно другое.

Почему цистит не отступает (фото: pexels.com)

Самая частая причина цистита – это бактерия Escherichia coli. Именно она вызывает хроническое воспаление и рецидивы при малейшем снижении иммунитета: переохлаждение, стресс, бессонница, плохое питание, ОРВИ и т. д.

Как себе помочь нутрицевтиками

Витамин Е.

Клюква и брусника (морсы либо капсулы), природные антиоксиданты.

Прополис.

Комплексы: канефрон, уролесан (листья мяты, полевой хвощ, сосна, пихта, душица).

Монолаурин активен против стрептококка.

Д-манговая препятствует прикреплению бактерий.

Экстракт семян грейпфрута, натуральный антибиотик.

Кверцетин.

Селен.

Не забываем пить много воды, чтобы выводить патогены и процессы их жизнедеятельности!

При создании бактериями биопленок ваш бакпосев мочи будет в норме при явных симптомах инфекционного процесса. Лечение и коррекция должна быть комплексной. Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.