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Прощайте, рецидивы: нутрициолог рассказала, как вылечить хронический цистит

Автор: Татьяна Турчаникова

Почему цистит атакует? Многие девушки и женщины сталкиваются с проблемой цистита и, что еще хуже, потом не могут избавиться от него годами.

Что делать? Как прервать этот порочный круг постоянного обострения хронического цистита и вылечить его? Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Для начала важно убедиться, что это не кандидоз. Симптомы candida могут быть похожими с бактериальной инфекцией. Антибиотики, которые многие пьют при частых циститах, вызывают кандидоз!

То есть после лечения цистита антибиотиками могла развиться кандида.Человек думает, что это опять цистит и пьет антибиотики. Но это уже кандида – и лечение нужно совершенно другое.

Почему цистит не отступает (фото: pexels.com)

Самая частая причина цистита – это бактерия Escherichia coli. Именно она вызывает хроническое воспаление и рецидивы при малейшем снижении иммунитета: переохлаждение, стресс, бессонница, плохое питание, ОРВИ и т. д.

Как себе помочь нутрицевтиками

  • Витамин Е.
  • Клюква и брусника (морсы либо капсулы), природные антиоксиданты.
  • Прополис.
  • Комплексы: канефрон, уролесан (листья мяты, полевой хвощ, сосна, пихта, душица).
  • Монолаурин активен против стрептококка.
  • Д-манговая препятствует прикреплению бактерий.
  • Экстракт семян грейпфрута, натуральный антибиотик.
  • Кверцетин.
  • Селен.

Не забываем пить много воды, чтобы выводить патогены и процессы их жизнедеятельности!

При создании бактериями биопленок ваш бакпосев мочи будет в норме при явных симптомах инфекционного процесса. Лечение и коррекция должна быть комплексной. Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.

Раньше нутрициолог рассказала, что может вызвать застой желчи, стоит быть осторожными.

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