Прощайте, рецидиви: нутріціолог розповіла, як вилікувати хронічний цистит

Для початку важливо переконатись, що це не кандидоз. Симптоми candida можуть бути схожими на бактеріальну інфекцію. Антибіотики, які багато хто п'є при частих циститах, викликають кандидоз!

Тобто після лікування циститу антибіотиками могла розвинутись кандида. Людина думає, що це знову цистит і п'є антибіотики. Але це вже кандида – і лікування потрібне зовсім інше.

Чому цистит не відступає (фото: pexels.com)

Найчастіша причина циститу – це бактерія Escherichia coli. Саме вона викликає хронічне запалення та рецидиви при найменшому зниженні імунітету: переохолодження, стрес, безсоння, погане харчування, ГРВІ тощо.

Як собі допомогти нутрицевтиками

Вітамін Е.

Журавлина та брусниця (морси або капсули), природні антиоксиданти.

Прополіс.

Комплекси: канефрон, уролесан (листя м'яти, польовий хвощ, сосна, ялиця, материнка).

Монолаурін активний проти стрептокока.

Д-мангова перешкоджає прикріпленню бактерій.

Екстракт насіння грейпфруту, натуральний антибіотик.

Кверцетін.

Селен.Не забуваємо пити багато води, щоб виводити патогени та процеси їх життєдіяльності!

При створенні бактеріями біоплівок ваш бакпосів сечі буде в нормі при явних симптомах інфекційного процесу. Лікування та корекція має бути комплексною. Не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.