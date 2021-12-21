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Без риска камней: врач рассказала, как правильно наладить текучесть желчи

Автор: Татьяна Турчаникова

Слишком вязкая желчь – это риск образования хлопьев, сладжей и камней. В густом виде ей очень сложно продвигаться по желчевыводящим путям, поэтому стимуляцию желчеоттока нужно практиковать только после восстановления текучести желчи.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорева.

Стоит соблюдать питьевой режим (фото: pexels.com)

Как восстановить текучесть желчи

  • Обследоваться на предмет патологий, которые могут сгущать желчь.
  • Соблюдать питьевой режим: воды не менее 2-2,5 л в сутки, можно с добавлением дольки лимона или листьев мяты. Из них 2 стакана теплой воды сразу после пробуждения.
  • Для контроля над стрессом работать с активацией парасимпатической нервной системы: полоскание горла, пение, чтение вслух, медитации, дыхательные практики.
  • При проблемах с желчным пузырем и текучестью желчи не всем подойдет 3-х разовое питание. Прежде чем корректировать рацион, убедитесь, что ваш уровень общего билирубина меньше 11.
  • Комфортный для вас режим можно определить опытным путем.
  • Начните с 4-разового питания небольшими равными порциями, или 3 плюс 1 белково-жировой перекус. Жиров в рационе должно быть достаточное количество. Порции небольшие, иначе желчи может не хватить на большое количество жиров.
  • УЗИ органов брюшной полости. Попросите специалиста уделить больше вниманию желчному пузырю – нет ли там песка, сладжей, хлопьев или камней. Посмотреть его в разных положениях – сначала лежа, затем сидя или стоя.

Убедиться, что УЗИ - в норме (фото: pexels.com)

Если УЗИ в норме, камней нет, то, для улучшения текучести желчи рекомендованы:

  1. продукты, богатые лецитином, или дополнительная дотация лецитина до 3 г в сутки,
  2. яблочный уксус или бетаин перед или во время еды,
  3. таурин до 1 г в сутки,
  4. магний, предпочтительно таурат, можно глицинат или цитрат,
  5. расторопша (силимарин) или артишок (хофитол) 500-1000 мг в сутки,
  6. силимарин 300-400 мг в сутки,
  7. урсодезоксихолевая кислота (урсосан, урсофальк), доза подбирается врачом индивидуально, зависит от веса,
  8. при необходимости ферментные препараты, вид и дозировка персонализирована,
  9. чай из имбиря и корней одуванчика между приёмами пищи,

Если в ЖП нашли конкременты, нужен подбор терапии на очном приеме у врача. Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту.

Раньше врач рассказала, что может вызывать застой желчи.

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