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Без ризику каменів: лікар розповіла, як правильно налагодити плинність жовчі

Автор: Тетяна Турчанікова

Занадто в'язка жовч – це ризик утворення пластівців, солодощів і каменів. У густому вигляді їй дуже складно просуватися по жовчовивідних шляхах, тому стимуляцію жовчевідтіку потрібно практикувати тільки після відновлення плинності жовчі.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григорьова.

Варто дотримуватися питного режиму (фото: pexels.com)

Як відновити плинність жовчі

  • Обстежитися на предмет патологій, які можуть згущувати жовч.
  • Дотримуватися питного режиму: води не менше 2-2, 5 л на добу, можна з додаванням часточки лимона або листя м'яти. З них 2 склянки теплої води відразу після пробудження.
  • Для контролю над стресом працювати з активацією парасимпатичної нервової системи: полоскання горла, спів, читання вголос, медитації, дихальні практики.
  • При проблемах з жовчним міхуром і плинністю жовчі не всім підійде 3-х разове харчування. Перш ніж коригувати раціон, переконайтеся, що ваш рівень загального білірубіну менше 11.
  • Комфортний для вас режим можна визначити досвідченим шляхом.
  • Почніть з 4-разового харчування невеликими рівними порціями, або 3 плюс 1 білково-жировий перекус.
  • Жирів в раціоні має бути достатньо. Порції невеликі, інакше жовчі може не вистачити на велику кількість жирів.
  • УЗД органів черевної порожнини. Попросіть фахівця приділити більше уваги жовчному міхуру, чи немає там піску, пластівців або каменів. Подивитися варто в різних положеннях, спочатку лежачи, потім сидячи або стоячи.

Переконатися, що УЗД - в нормі (фото: pexels.com)

Якщо УЗД в нормі, каменів немає, то для поліпшення плинності жовчі рекомендовані:

  1. продукти, багаті лецитином, або додаткова дотація лецитину до 3 г на добу,
  2. яблучний оцет або бетаїн перед або під час їжі,
  3. таурин до 1 г на добу,
  4. магній, переважно таурат, можна гліцинат або цитрат,
  5. розторопша (силімарин) або артишок (хофітол) 500-1000 мг на добу,
  6. силімарин 300-400 мг на добу,
  7. урсодезоксихолева кислота (урсосан, урсофальк), доза підбирається лікарем індивідуально, залежить від ваги,
  8. при необхідності ферментні препарати, вид і дозування персоналізована,
  9. чай з імбиру і коренів кульбаби між прийомами їжі,

Якщо в ЖП знайшли конкременти, потрібен підбір терапії на очному прийомі у лікаря. Не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця.

Раніше лікар розповіла, що може викликати застій жовчі.

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