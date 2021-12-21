Без ризику каменів: лікар розповіла, як правильно налагодити плинність жовчі

Занадто в'язка жовч – це ризик утворення пластівців, солодощів і каменів. У густому вигляді їй дуже складно просуватися по жовчовивідних шляхах, тому стимуляцію жовчевідтіку потрібно практикувати тільки після відновлення плинності жовчі.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григорьова.
Варто дотримуватися питного режиму (фото: pexels.com)
Як відновити плинність жовчі
Обстежитися на предмет патологій, які можуть згущувати жовч.
Дотримуватися питного режиму: води не менше 2-2, 5 л на добу, можна з додаванням часточки лимона або листя м'яти. З них 2 склянки теплої води відразу після пробудження.
Для контролю над стресом працювати з активацією парасимпатичної нервової системи: полоскання горла, спів, читання вголос, медитації, дихальні практики.
При проблемах з жовчним міхуром і плинністю жовчі не всім підійде 3-х разове харчування. Перш ніж коригувати раціон, переконайтеся, що ваш рівень загального білірубіну менше 11.
Комфортний для вас режим можна визначити досвідченим шляхом.
Почніть з 4-разового харчування невеликими рівними порціями, або 3 плюс 1 білково-жировий перекус.
Жирів в раціоні має бути достатньо. Порції невеликі, інакше жовчі може не вистачити на велику кількість жирів.
УЗД органів черевної порожнини. Попросіть фахівця приділити більше уваги жовчному міхуру, чи немає там піску, пластівців або каменів. Подивитися варто в різних положеннях, спочатку лежачи, потім сидячи або стоячи.
Переконатися, що УЗД - в нормі (фото: pexels.com)
Якщо УЗД в нормі, каменів немає, то для поліпшення плинності жовчі рекомендовані:
продукти, багаті лецитином, або додаткова дотація лецитину до 3 г на добу,
яблучний оцет або бетаїн перед або під час їжі,
таурин до 1 г на добу,
магній, переважно таурат, можна гліцинат або цитрат,
розторопша (силімарин) або артишок (хофітол) 500-1000 мг на добу,
силімарин 300-400 мг на добу,
урсодезоксихолева кислота (урсосан, урсофальк), доза підбирається лікарем індивідуально, залежить від ваги,
при необхідності ферментні препарати, вид і дозування персоналізована,
чай з імбиру і коренів кульбаби між прийомами їжі,
Якщо в ЖП знайшли конкременти, потрібен підбір терапії на очному прийомі у лікаря. Не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця.