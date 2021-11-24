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Без сахара и консервантов: нутрициолог дала пошаговый рецепт полезного шоколада

Автор: Татьяна Турчаникова

Те, кто хотят избавиться от сахарной зависимости, знают, как при отказе от сладостей сложно удерживать стабильное психологическое состояние.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, что отказываться от сладостей необязательно, можно просто приготовить что-то полезно-сладкое. Например, шоколад без сахара и консервантов.

Лучше готовить вечером, а утром наслаждаться вкуснейшим, домашним, полезным шоколадом.

Нутрициолог Анна Биоториум (фото: instagram.com/biotorium)

Полезный шоколад: пошаговый рецепт⠀

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана растопленного нерафинированного кокосового масла или какао-масла,
  • 1/4 стакана сырого органического какао-порошка,
  • 2 столовые ложки густого меда или 3 столовые ложки финикового сиропа,
  • Также по вкусу можно добавить орешки, кунжут, кокосовую стружку, ягоды годжи или то, что вам по душе.

Как приготовить шоколад дома (фото: pexels.com)⠀

Приготовление:

1. Растопите кокосовое масло или какао масло, добавьте мед и какао и хорошенько перемешайте до образования густой массы.

2. Затем положите в силиконовые формочки годжи, кокосовую стружку, орешки или то, что захотят ваши рецепторы.

3. Залейте формочки шоколадной массой и уберите в холодильник на пару часов.

Раньше нутрициолог рассказала, как приготовить полезные маффины.

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