Без сахара и консервантов: нутрициолог дала пошаговый рецепт полезного шоколада

Лучше готовить вечером, а утром наслаждаться вкуснейшим, домашним, полезным шоколадом.

Нутрициолог Анна Биоториум (фото: instagram.com/biotorium)

Полезный шоколад: пошаговый рецепт⠀

Ингредиенты:

1/4 стакана растопленного нерафинированного кокосового масла или какао-масла,

1/4 стакана сырого органического какао-порошка,

2 столовые ложки густого меда или 3 столовые ложки финикового сиропа,

Также по вкусу можно добавить орешки, кунжут, кокосовую стружку, ягоды годжи или то, что вам по душе.

Как приготовить шоколад дома (фото: pexels.com)⠀

Приготовление:

1. Растопите кокосовое масло или какао масло, добавьте мед и какао и хорошенько перемешайте до образования густой массы.

2. Затем положите в силиконовые формочки годжи, кокосовую стружку, орешки или то, что захотят ваши рецепторы.

3. Залейте формочки шоколадной массой и уберите в холодильник на пару часов.