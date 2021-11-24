Без сахара и консервантов: нутрициолог дала пошаговый рецепт полезного шоколада

Те, кто хотят избавиться от сахарной зависимости, знают, как при отказе от сладостей сложно удерживать стабильное психологическое состояние.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, что отказываться от сладостей необязательно, можно просто приготовить что-то полезно-сладкое. Например, шоколад без сахара и консервантов.
Лучше готовить вечером, а утром наслаждаться вкуснейшим, домашним, полезным шоколадом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Растопите кокосовое масло или какао масло, добавьте мед и какао и хорошенько перемешайте до образования густой массы.
2. Затем положите в силиконовые формочки годжи, кокосовую стружку, орешки или то, что захотят ваши рецепторы.
3. Залейте формочки шоколадной массой и уберите в холодильник на пару часов.
Раньше нутрициолог рассказала, как приготовить полезные маффины.