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Без цукру і консервантів: нтриціолог дала покроковий рецепт корисного шоколаду

Автор: Тетяна Турчанікова

Ті, хто прагнуть позбутися цукрової залежності, знають, як при відмові від солодощів складно утримувати стабільний психологічний стан.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що відмовлятися від солодощів необов'язково, можна просто приготувати щось корисно-солодке. Наприклад, шоколад без цукру і консервантів.

Краще готувати ввечері, а вранці насолоджуватися смачним, домашнім, корисним шоколадом.

Нутриціолог Анна Біоторіум (фото: instagram.com/biotorium)

Корисний шоколад: покроковий рецепт⠀

Інгредієнт:

  • 1/4 склянки розтопленого нерафінованого кокосового масла або какао-масла,
  • 1/4 склянки сирого органічного какао-порошку,
  • 2 столові ложки густого меду або 3 столові ложки фінікового сиропу,
  • Також за смаком можна додати горішки, кунжут, кокосову стружку, ягоди годжі або те, що вам до душі.

Як приготувати шоколад вдома (фото: pexels.com)⠀

Приготування:

1. Розтопіть кокосове масло або какао-масло, додайте мед і какао і добре перемішайте до утворення густої маси.

2. Потім покладіть в силіконові формочки годжі, кокосову стружку, горішки або те, що захочуть ваші рецептори.

3. Залийте формочки шоколадною масою і приберіть в холодильник на пару годин.

Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати корисні мафіни.

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