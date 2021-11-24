Без цукру і консервантів: нтриціолог дала покроковий рецепт корисного шоколаду

Ті, хто прагнуть позбутися цукрової залежності, знають, як при відмові від солодощів складно утримувати стабільний психологічний стан.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що відмовлятися від солодощів необов'язково, можна просто приготувати щось корисно-солодке. Наприклад, шоколад без цукру і консервантів.
Краще готувати ввечері, а вранці насолоджуватися смачним, домашнім, корисним шоколадом.
Інгредієнт:
Приготування:
1. Розтопіть кокосове масло або какао-масло, додайте мед і какао і добре перемішайте до утворення густої маси.
2. Потім покладіть в силіконові формочки годжі, кокосову стружку, горішки або те, що захочуть ваші рецептори.
3. Залийте формочки шоколадною масою і приберіть в холодильник на пару годин.
Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати корисні мафіни.